Названа дата виходу 4 сезону серіалу "Відьмак"
Серіал "Відьмак" 4 сезон: дата виходу нових серій і про що буде продовження
Серіал "Відьмак" 4 сезон
Ще у 2022 році Netflix сповістив про початок роботи над 4 і 5 сезонами драматичного серіалу-фентезі. Але дата виходу "Відьмака" змістилася з 2024-го на середину 2025 року. Саме у цей час кінороби обіцяють показати прем’єру всіх 8 епізодів серіалу.
Четвертий і п’ятий сезони охоплять три книги Сапковського, що залишилися. Як згадав Хісріч, Хемсворт перейме роль Ґеральта від Генрі Кавілла, який грав персонажа в перших трьох сезонах.
"Моя подорож у ролі Ґеральта з Рівії була сповнена монстрами та пригодами", — сказав Кавілл у своїй заяві, коли вони з Хемсвортом поділилися захоплюючою новиною в соціальних мережах у жовтні 2022 року. "Замість мене фантастичний містер Ліам Гемсворт візьме на себе мантію Білого Вовка. Як і у випадку з найвидатнішими літературними персонажами, я передаю факел із благоговінням за час, витрачений на втілення Ґеральта, і з ентузіазмом бачу, як Ліам дивиться на цього найзахопливішого з чоловіків".
Гемсворт у захваті від цієї нової пригоди. "Як фанат "Відьмака", я дуже радію можливості зіграти Геральта з Рівії", — сказав він у заяві. "Генрі Кавілл був неймовірним Ґеральтом, і для мене велика честь, що він передав мені кермо й дозволив мені взяти леза Білого Вовка для наступного розділу його пригод. Генрі, я був твоїм фанатом протягом багатьох років і мене надихнуло те, що ти приніс цьому улюбленому персонажу. Я справді радий увійти у світ Відьмака".
Після шокуючих подій, що змінили континент, які завершують 3 сезон, новий сезон розповідає про Ґеральта, Йеннефер і Цірі, які розлучаються та мандрують спустошеним війною Континентом з його численними демонами. Якщо вони зможуть осягнути та взяти під контроль групи невдач, у яких опинилися, у них є шанс пережити бойове хрещення — і знову знайти один одного…
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