"Не обовʼязково білий": продюсери фільмів про Бонда назвали вимоги до актора на роль нового агента 007

Про це вони сказали в інтервʼю Independent.

Шанувальники франшизи про Джеймса Бонда чекають на оголошення імені актора, який зіграє головного героя у 24-му фільмі. Наразі немає офіційної інформації. Проте ходять чутки, що агентом 007 може стати Аарон Тейлор-Джонсон.

Продюсери Барбара Брокколі та Майкл Вілсон не розкрили імʼя, назвавши це рішення важливим.

Вони назвали загальні риси, яким буде наступний Бонд. Це буде чоловік віком за 30 років, не обовʼязково білий. Той, хто погодиться на роль, має розраховувати на фільми щонайменше на десятиліття. Вони також зауважили, що під час заміни головного актора доведеться пройти період адаптації аудиторії. Продюсери поділилися, що кожен Бонд мав своїх противників, особливо на початку. Брокколі на власні очі побачила неприйняття Крейга.

Але коли вийшов фільм "Казино Рояль", реакція аудиторії змінилася. П’ять фільмів за участі Крейга є найприбутковішими в серії без поправки на інфляцію. Продюсери зауважили, що новий Бонд означає нові можливості.

"Щоразу, коли ми вибираємо нового актора, фільми змінюються. Це хвилювання від нового Бонда, нового напрямку. Кожен із цих людей, які взяли на себе цю роль, запропонував щось нове й відмінне", - додала Брокколі.

