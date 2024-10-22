"Не розумію, до чого це приведе": актор фільму "Правило бою" Никитюк поділився, чому не хоче мобілізуватися

Про це він сказав в інтервʼю Аліні Доротюк.

32-річний український актор Владислав Никитюк, відомий за ролями у серіалі "Дві сестри" та головними ролями у фільмах "Правило бою" і "Тіні незабутих предків", зізнався, що готується до імовірної служби в армії, проте йти добровольцем не хоче.

"Я не маю бажання бути добровольцем. Зараз. Я казав, що на початку [повномасштабної] війни у мене були десятки запитань, зараз у мене їх сотні. Я не готовий іти добровольцем, бо я зараз не можу зрозуміти, до чого це приведе в моєму житті", - поділився актор.

Він пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення мав думки долучитися до лав ЗСУ, адже всі тоді були обʼєднані. Никитюк вірив, що з допомогою партнерів Україна швидко завершить війну. Тоді він мав бажання воювати. Проте зараз, каже, його "віра хитається".

Актор зазначив, що, попри все, перебуває на військовому обліку. Проте наразі хотів би розвивати свою акторську карʼєру, поки для цього сприятливий період.

"Зараз просто такий період, коли у мене робота з'являється. Був період, коли роботи не було. І зараз такий період, коли робота зʼявляється і її достатньо. Буде дуже шкода, коли цей момент з'явився, і можна якось прогодувати свою сім'ю, і щоб він просто зараз не улетів, грубо кажучи", – зазначив актор.

Никитюк активно готується до імовірного призову. Він пройшов курси операторів дронів у 3-й окремій штурмовій бригаді, оскільки розуміє, що мобілізація - це питання часу.

"Я поки що не бачу це як ідею свого життя. Я готуюся потихеньку до цього. Я розумію, що це питання часу", - додав він.

