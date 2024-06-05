Netflix підтвердив, що зніме повнометражний фільм за серіалом "Гострі картузи" з Кілліаном Мерфі

Про це пише Deadline.

Стримінгова платформа Netflix офіційно підтвердила, що за британським кримінально-драматичним телесеріалом "Гострі картузи" знімуть повнометражний фільм, який поки не отримав назву. Режисером стрічки стане Том Гарпер, який зняв перший епізод оригінального серіалу. Сценарій до фільму створить сценарист та творець "Гострих картузів".

Володар "Оскара" Кілліан Мерфі, який зіграв головну роль у телешоу, повернеться до ролі лідера бірмінгемського клану Томмі Шелбі.

Виробництво планують розпочати пізніше цього року. Продюсерами виступлять Керін Мандабах, сам Стівен Найт, і зірка проєкту Кілліан Мерфі. Фільм буде створено спільно з BBC Film.

Деталі сюжету та повний акторський склад тримаються в секреті, хоча Найт раніше повідомляв, що історія фільму розгортатиметься під час Другої світової війни.

"Здається, Томмі Шелбі ще не закінчив зі мною. Дуже приємно знову співпрацювати зі Стівеном Найтом і Томом Гарпером у фільмі "Гострі картузи". Це для фанатів", - прокоментував новину Мерфі.

Режисер пригадав, як долучився до "Гострих картузів" 10 років тому, і поділився, що "в алхімії акторського складу та сценарію було щось вибухове!

"Гострі картузи" завжди був історією про сім’ю — і тому неймовірно цікаво возз’єднатися зі Стівом і Кілліаном, щоб показати цей фільм глядачам у всьому світі на Netflix", - додав Гарпер.

У березні Стівен Найт, сценарист, продюсер та автор гангстерського серіалу, що описує життя родини Шелбі в Бірмінгемі в 1920-ті роки, підтвердив, що виконавець головної ролі Кілліан Мерфі повернеться до своєї ролі Томаса Шелбі у повнометражному фільмі за мотивами "Гострих картузів".