Автор "Гострих картузів" Стівен Найт підтвердив, що Кілліан Мерфі повернеться до ролі

Про це пише Variety.

Стівен Найт, сценарист, продюсер та автор гангстерського серіалу, що описує життя родини Шелбі в Бірмінгемі в 1920-ті роки, підтвердив, що виконавець головної ролі Кілліан Мерфі повернеться до своєї ролі Томаса Шелбі у повнометражному фільмі за мотивами "Гострих картузів".

Зйомки кіноверсії британської кримінальної драми розпочнуться цього вересня.

"Він (Кілліан Мерфі, - ред.) точно повернеться для цього (фільму, - ред.). Ми зніматимемо його у вересні", — поділився Найт.

Раніше зірка "Оппенгеймера" висловлював зацікавлення до ролі у фільмі за мотивами серіалу "Гострі картузи", якщо сценарій буде "достатньо гідним".

"Якщо там буде більше історії, я б із задоволенням це зробив. Але це має бути правильно. Стів Найт написав 36 годин телесеріалу, і ми були на такому високому рівні. Я дуже пишаюся цією останньою серією. Отже, було би правильно і виправдано зробити більше", - зазначив Мерфі.

Мерфі назвав Стівена Найта "феноменальним письменником", тож він не сумнівається, що Найт зможе створити гарний сценарій.

Найт ніколи не приховував намірів продовжити історію серіалу у фільмі.

"Я точно знаю, про що йтиметься у фільмі. І я знаю, які дві історії він розповість. Що відбуватиметься після завершення останнього сезону, я хотів би показати у фільмі", - заінтригував Найт.

