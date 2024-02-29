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Netflix поставить на Бродвеї п'єсу про Путіна "Патріоти"

29 лютого, 2024 четвер
19:27
Кіно На фото: "Патріоти"

Netflix починає працювати на Бродвеї, потоковий гігант продюсує виставу "Патріоти" від творця "Корони" Пітера Моргана

Про це повідомляє Variety.

Режисер Пітер Морган, який раніше працював над серіалом "Корона", займається постановкою пʼєси "Патріоти". Події розгортаються в 1991 році після розпаду Радянського Союзу. Пʼєса розповідає про російського олігарха Бориса Березовського, мільярдера, який допоміг Володимиру Путіну прийти до влади. Пізніше він став критиком президента Росії і помер за нез’ясованих обставин у Лондоні.

Володимира Путіна на сцені зіграє Вілл Кін, а Березовського втілить Майкл Стулбарг. Також за сюжетом на сцені з’явиться герой Романа Абрамовича, якого зіграє Люк Теллон.

Це стане дебютом Netflix на Бродвеї. Але це не буде перший вихід компанії на сцену. Компанія також випустила виставу "Дивні справи: Перша тінь" у Вест-Енді, спін-офф неймовірно успішного науково-фантастичного серіалу Netflix.

Режисер Руперт Ґоулд розпочне попередні покази "Патріотів" 1 квітня перед прем’єрою 22 квітня. Покази триватимуть 12 тижнів у театрі Етель Беррімор. Шоу вперше було поставлено в Лондоні, де воно стало однією з найшвидше продаваних нових п’єс і окупило свої інвестиції.


 

Теги:
Культура
Володимир Путін
Netflix
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