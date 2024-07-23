Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив переможців: перелік
15-й Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив переможців у національній та міжнародній європейській конкурсних програмах
Про це йдеться на сайті фестивалю.
До участі в Національній конкурсній програмі допускалися ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні українські фільми всіх жанрів, виробництво яких було завершено у 2023 або 2024 рр.
У номінації "Найкращий український повнометражний ігровий фільм" переможу здобула стрічка Дмитра Мойсеєва "Сірі бджоли".
У межах національної конкурсної програми переможцями також виявились:
- Найкращий український повнометражний документальний фільм – "Глядєлов", реж. Ксенія Кравцова
- Спеціальна відзнака за найкращу режисуру – "Киснева станція", реж. Іван Тимченко
- Спеціальна відзнака – "Яса", реж. Сергій Маслобойщиков
- Приз за найкращу пісню до фільму від "Радіо Сільпо" та Mastercard – "Киснева станція" Івана Тимченка
До участі у Міжнародній європейській конкурсній програмі допускалися ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні європейські фільми всіх жанрів, виробництво яких було завершено у 2023 або 2024 рр. Перемогли:
- Найкращий європейський фільм – "Майже нічого", реж. Ґжеґож Дембовський
- Спеціальна відзнака – "Секс", реж. Даґ Йоган Гауґерюд
- Спеціальна відзнака – "Чорничні мрії", реж. Елене Мікаберідзе
15-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбувався 12-20 липня 2024 року у Києві. У 2022 році кінофестиваль в Одесі не проводили через повномасштабне вторгнення РФ. У 2023 році з міркувань безпеки захід проводили у Чернівцях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.27 Купівля 41.27Продаж 41.82
- EUR Купівля 44.94Продаж 45.73
- Актуальне
- Важливе