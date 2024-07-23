Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив переможців: перелік

Про це йдеться на сайті фестивалю.

До участі в Національній конкурсній програмі допускалися ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні українські фільми всіх жанрів, виробництво яких було завершено у 2023 або 2024 рр.

У номінації "Найкращий український повнометражний ігровий фільм" переможу здобула стрічка Дмитра Мойсеєва "Сірі бджоли".

У межах національної конкурсної програми переможцями також виявились:

Найкращий український повнометражний документальний фільм – "Глядєлов", реж. Ксенія Кравцова

Спеціальна відзнака за найкращу режисуру – "Киснева станція", реж. Іван Тимченко

Спеціальна відзнака – "Яса", реж. Сергій Маслобойщиков

Приз за найкращу пісню до фільму від "Радіо Сільпо" та Mastercard – "Киснева станція" Івана Тимченка

До участі у Міжнародній європейській конкурсній програмі допускалися ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні європейські фільми всіх жанрів, виробництво яких було завершено у 2023 або 2024 рр. Перемогли:

Найкращий європейський фільм – "Майже нічого", реж. Ґжеґож Дембовський

Спеціальна відзнака – "Секс", реж. Даґ Йоган Гауґерюд

Спеціальна відзнака – "Чорничні мрії", реж. Елене Мікаберідзе

15-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбувався 12-20 липня 2024 року у Києві. У 2022 році кінофестиваль в Одесі не проводили через повномасштабне вторгнення РФ. У 2023 році з міркувань безпеки захід проводили у Чернівцях.