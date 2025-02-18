Офіційний трейлер 3 сезону серіалу "Колесо часу / The Wheel of Time" 2025

Прем’єра нового сезону на Prime Video відбудеться 13 березня 2025 року, з першими трьома епізодами, доступними на момент запуску, а потім щотижневими епізодами до фіналу сезону 17 квітня 2025 року.

Класні моменти в трейлері

Трейлер пропонує чимало цікавих моментів. Ренд збирається увійти до величних скляних колон Руідеана... одного кадру достатньо, щоб підняти фанатів на ноги: нарешті віч-на-віч зустріч між Найнаєвою та її ворогом...

3 сезон: актори

У серіалі знімалися Розамунд Пайк, Деніел Хенні, Зої Робінс, Мадлен Медден, Джоша Страдовскі, Маркус Резерфорд, Донал Фінн, Сеара Ковені, Кейт Флітвуд, Наташа О’Кіфф, Софі Оконедо, Пріянка Боуз, Тейлор Напір, Айола Смарт, Хаммед Анімашон, Лая Коста, Шохре Агдашлоо, Ізабелла Буккері, Олівія Вільямс, Дженніфер Чеон Гарсія, Міра Саял, Ке Александер, Йоганн Майерс і Джей Даффі.

Вихід серіалу "Колесо часу / The Wheel of Time" 2025

Прем’єра перших трьох епізодів третього сезону "Колеса часу" відбудеться на Prime Video опівночі за тихоокеанським часом 13 березня 2025 року (07:00 GMT/UTC 13 березня 2025 року). Додаткові нові серії транслюватимуться щотижня, доки не досягнемо фіналу сезону 17 квітня 2025 року.

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