Ох, це "Таємне життя...": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Муфаса: Король Лев"

У кінотеатрах з 19 грудня

Ця пригодницька драма оскароносного Баррі Дженкінса, для якого це перший анімаційний фільм у його кар’єрі, є одночасно продовженням мультфільму "Король Лев" 2019 року та його приквелом. Про старт робіт оголосили у 2020 році. Тоді ж повідомили, що над музичним супроводом працює автор мелодій до мегапопулярних, улюблених кінострічок "Пірати Карибського моря", "Останній самурай", "Гладіатор", "Дюна" та інших Ганс Циммер. Він, до речі, створив музику і до оригінального "Короля-лева", за яку цей анімаційний фільм отримав одного з двох своїх "Оскарів". Однак попри те, що Ганс Циммер пише прекрасну музику, у свідомості українців він ще й має особливе місце через те, що активно, послідовно та дієво підтримує Україну від перших днів повномасштабного вторгнення. Зокрема ще в березні 2022-го запросив до свого оркестру десятьох музикантів з оперного театру Одеси, на його концертах донині часто з'являється українська символіка та згадки про українських військових. Так, на недавньому великому концерті Ганса Циммера в Лас-Вегасі зал освітили кольорами українського прапора. Але це вже цілком інша історія. А наразі прем’єру "Муфаси: Короля Лева" запланували до 30-річчя появи на екранах оригінального мультфільму "Король Лев". Глядач зустрів "Муфасу…" прихильно. А от критики дещо скептично, закинувши певну спрощеність та пошук відповідей на запитання, які ніхто не ставив. Утім стрічка таки гарна і вже має кілька номінацій на "Оскар".

Отож, "у короля Сімби народився син. Юне левеня теж колись стане лідером, тож має добре знати історію свого роду. Колись давно маленьке та беззахисне левеня-сирота шукало когось, хто дав би йому прихисток. Нова родина знайшлася. Хлопчика на ім’я Муфаса прийняли та виховали як рідного сина у родині тодішнього короля. Мавпа Рафікі та диваки Тімон і Пумба, сурікат і кабан, легко знайшли спільну мову з новим членом лев’ячої родини. Рідна дитина левів – Така – надовго затаїв образу на свого названого брата".

У головних ролях Аарон Пʼєрр, Келвін Гаррісон молодший, Тіффані Бун, Сет Роґен, Біллі Айхнер, Джон Кані

"Різдво на Алясці"

У кінотеатрах з 19 грудня

До Різдва хочеться і якогось нового різдвяного фільму. Кінотеатри пропонують на великому екрані "Різдво на Алясці". Можливо, ця мелодрама та комедія режисера Ділана Пірса, знята у Канаді за сценарієм Лорейн Браун, і не поповнить Золотий фонд кіно, але місію свою таки виконає: нагадає, що дива трапляються. Анонсуючи цю стрічку, у кінотеатрах наголошують, що творчий колектив, включно з виконавцями головних ролей, присвятив створенню різдвяних мелодрам свою кар’єру .

За сюжетом "двоє журналістів Меган та Олівер претендують на одне й те ж прибуткове підвищення. Вони розглядають одне одного як конкурентів, та навіть ворогів. З наближенням зимових свят Меган почала виконувати список різдвяних бажань свого маленького сина. Тим часом Олівер переживає не найкращі часи свого шлюбу і разом із сином вирушає в гості до сестри. Усі разом вони опинилися на одному літаку. Через непередбачувані обставини їхній рейс перервано приземленням на Алясці. Жодна ситуація не змусила б Олівера та Меган проводити відпустку разом, але перед таким збігом обставин вони виявилися безсилі. Спілкуючись ближче вони з’ясували що мають чимало спільного і самі незчулися, як закохалися одне в одного".

У головних ролях Маркус Рознер, Емма Джонсон, Раян Норткотт, Ессек Мур, Стефані Вулф, Ешлі Пірс, Шарліз Аделін

"Таємне життя тварин" (серіал)

На Apple TV+ з 18 грудня

Документальний серіал про поведінку понад 70 видів тварин - від їхнього народження і до смерті. Кінокадри, які свідчать про інтелект представників живого світу, попри усе упередження людей стосовно нього. Як анонсують цей серіал, він - розкриваючи приголомшливу й ніколи раніше не бачену поведінку тварин, а також підкреслюючи дивовижний інтелект природи - гарантовано викликає захоплення та подив через дослідження найбільш незвичайної поведінки тварин, що часто-густо знята вперше.

Оповідачем документалки став британський актор Г’ю Бонневіль, якого світ знає за роллю Роберта Кроулі в серіалі "Абатство Даунтон"( що подарувала йому номінацію на "Золотий глобус", дві поспіль номінації на премію "Еммі", а також три нагороди Гільдії кіноакторів), а також за участь у фільмах про ведмедика Паддінгтона. Але українці знають його ще й через те, що від початку повномасштабної війни актор активно підтримував Україну у соціальних мережах, зверненнях та зборі коштів для гуманітарної та військової допомоги. А також у рамках проєкту "Листівки з України" розповів про пам'ятки Харкова, які обстрілювали російські окупанти. Г'ю Бонневіль тоді підсумував, що ліквідувати свободу українців росіянам не вийде: "Ви можете знищити площі, але ви не можете знищити свободу", - наголосив актор.

"Вірджин-Рівер" (6 сезон)

На Netflix з 19 грудня

Не скажу, що це той серіал, без якого не можна прожити, але людям подобається. Він має чимало прихильників у різних країнах. В Україні - також.

Як сказано на початках, у пошуках нового життя медсестра переїжджає з Лос-Анджелеса в містечко на півночі штату Каліфорнії та несподівано для себе знаходить там дещо — і декого. У новому сезоні на головних героїв цієї кіноісторії чекають нові відчутні випробування. Шоуранери анонсують заплутані родинні драми, нові інтриги та нові запитання, пошук відповідей на які наразі залишиться відкритим.

У ролях Александра Брекенрідж, Мартін Гендерсон, Тім Метісон

"Принц драконів" (7 сезон)

На Netflix з 19 грудня

Цей американський серіал Аарона Егаса та Джастіна Річмонда, який стартував ще 2018 року, називають серед найкращих фентезійних анімаційних серіалів за його здатність підіймати глибокі теми та за складні персонажі. Кінорозповідь, де люди, ельфи й дракони ведуть епічні битви за рівновагу у королівстві Ксадія, на нині здобула (нехай не з першого сезону) стійке визнання критиків за сюжет, теми, вокал, анімацію та гумор. Зараз говоримо про завершення серіалу, а отже його кульмінацію. Хоча пишуть, що творці серіалу вирішили не закривати його тему. А отже - далі буде.