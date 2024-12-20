Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Ох, це "Таємне життя...": що подивитися на вихідних
Огляд

Ох, це "Таємне життя...": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
20 грудня, 2024 п'ятниця
19:58
Кіно Муфаса: Король Лев

Від фільму-претендента від США на "Оскар" із музикою друга України до серіалу голосом актора-британця, який впевнений: росіяни безсилі ліквідувати свободу українців

Зміст

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Муфаса: Король Лев"

У кінотеатрах з 19 грудня

"Муфаса: Король Лев"

Ця пригодницька драма оскароносного Баррі Дженкінса, для якого це перший анімаційний фільм у його кар’єрі, є одночасно продовженням мультфільму "Король Лев" 2019 року та його приквелом. Про старт робіт оголосили у 2020 році. Тоді ж повідомили, що над музичним супроводом працює автор мелодій до мегапопулярних, улюблених кінострічок "Пірати Карибського моря", "Останній самурай", "Гладіатор", "Дюна" та інших Ганс Циммер. Він, до речі, створив музику і до оригінального "Короля-лева", за яку цей анімаційний фільм отримав одного з двох своїх "Оскарів". Однак попри те, що Ганс Циммер пише прекрасну музику, у свідомості українців він ще й має особливе місце через те, що активно, послідовно та дієво підтримує Україну від перших днів повномасштабного вторгнення. Зокрема ще в березні 2022-го  запросив до свого оркестру десятьох музикантів з оперного театру Одеси, на його концертах донині часто з'являється українська символіка та згадки про українських військових. Так, на недавньому великому концерті Ганса Циммера в Лас-Вегасі зал освітили кольорами українського прапора. Але це вже цілком інша історія. А наразі прем’єру "Муфаси: Короля Лева" запланували до 30-річчя появи на екранах оригінального мультфільму "Король Лев". Глядач зустрів "Муфасу…" прихильно. А от критики дещо скептично, закинувши певну спрощеність та пошук відповідей на запитання, які ніхто не ставив. Утім стрічка таки гарна і вже має кілька номінацій на "Оскар".

Отож, "у короля Сімби народився син. Юне левеня теж колись стане лідером, тож має добре знати історію свого роду. Колись давно маленьке та беззахисне левеня-сирота шукало когось, хто дав би йому прихисток. Нова родина знайшлася. Хлопчика на ім’я Муфаса прийняли та виховали як рідного сина у родині тодішнього короля. Мавпа Рафікі та диваки Тімон і Пумба, сурікат і кабан, легко знайшли спільну мову з новим членом лев’ячої родини. Рідна дитина левів – Така – надовго затаїв образу на свого названого брата".

У головних ролях Аарон Пʼєрр, Келвін Гаррісон молодший, Тіффані Бун, Сет Роґен, Біллі Айхнер, Джон Кані

 

"Різдво на Алясці"

У кінотеатрах з 19 грудня

Різдво на Алясці

До Різдва хочеться і якогось нового різдвяного фільму. Кінотеатри пропонують на великому екрані "Різдво на Алясці". Можливо, ця мелодрама та комедія режисера Ділана Пірса, знята у Канаді за сценарієм Лорейн Браун, і не поповнить Золотий фонд кіно, але місію свою таки виконає: нагадає, що дива трапляються. Анонсуючи цю стрічку, у кінотеатрах наголошують, що творчий колектив, включно з виконавцями головних ролей, присвятив створенню різдвяних мелодрам свою кар’єру .

За сюжетом "двоє журналістів Меган та Олівер претендують на одне й те ж прибуткове підвищення. Вони розглядають одне одного як конкурентів, та навіть ворогів. З наближенням зимових свят Меган почала виконувати список різдвяних бажань свого маленького сина. Тим часом Олівер переживає не найкращі часи свого шлюбу і разом із сином вирушає в гості до сестри. Усі разом вони опинилися на одному літаку. Через непередбачувані обставини їхній рейс перервано приземленням на Алясці. Жодна ситуація не змусила б Олівера та Меган проводити відпустку разом, але перед таким збігом обставин вони виявилися безсилі. Спілкуючись ближче вони з’ясували що мають чимало спільного і самі незчулися, як закохалися одне в одного".

У головних ролях Маркус Рознер, Емма Джонсон, Раян Норткотт, Ессек Мур, Стефані Вулф, Ешлі Пірс, Шарліз Аделін

 

"Таємне життя тварин" (серіал)

На Apple TV+ з 18 грудня

Таємне життя тварин

Документальний серіал про поведінку понад 70 видів тварин - від їхнього народження і до смерті. Кінокадри, які свідчать про інтелект представників живого світу, попри усе упередження людей стосовно нього. Як анонсують цей серіал, він - розкриваючи приголомшливу й ніколи раніше не бачену поведінку тварин, а також підкреслюючи дивовижний інтелект природи - гарантовано викликає захоплення та подив через дослідження найбільш незвичайної поведінки тварин, що часто-густо знята вперше. 

Оповідачем документалки став британський актор Г’ю Бонневіль, якого світ знає за роллю Роберта Кроулі в серіалі "Абатство Даунтон"( що подарувала йому номінацію на "Золотий глобус", дві поспіль номінації на премію "Еммі", а також три нагороди Гільдії кіноакторів), а також за участь у фільмах про ведмедика Паддінгтона. Але українці знають його ще й через те, що від початку повномасштабної війни актор активно підтримував Україну у соціальних мережах, зверненнях та зборі коштів для гуманітарної та військової допомоги. А також у рамках проєкту "Листівки з України" розповів про пам'ятки Харкова, які обстрілювали російські окупанти. Г'ю Бонневіль тоді підсумував, що ліквідувати свободу українців росіянам не вийде: "Ви можете знищити площі, але ви не можете знищити свободу", - наголосив актор.

"Вірджин-Рівер" (6 сезон)

На Netflix з 19 грудня

Вірджин-Рівер

Не скажу, що це той серіал, без якого не можна прожити, але людям подобається. Він має чимало прихильників у різних країнах. В Україні - також. 

Як сказано на початках, у пошуках нового життя медсестра переїжджає з Лос-Анджелеса в містечко на півночі штату Каліфорнії та несподівано для себе знаходить там дещо — і декого. У новому сезоні на головних героїв цієї кіноісторії чекають нові відчутні випробування. Шоуранери анонсують заплутані родинні драми, нові інтриги та нові запитання, пошук відповідей на які наразі залишиться відкритим.

У ролях Александра Брекенрідж, Мартін Гендерсон, Тім Метісон

 

"Принц драконів" (7 сезон)

На Netflix з 19 грудня

Принц драконів

Цей американський серіал Аарона Егаса та Джастіна Річмонда, який стартував ще 2018 року, називають серед найкращих фентезійних анімаційних серіалів за його здатність підіймати глибокі теми та за складні персонажі. Кінорозповідь, де люди, ельфи й дракони ведуть епічні битви за рівновагу у королівстві Ксадія, на нині здобула (нехай не з першого сезону) стійке визнання критиків за сюжет, теми, вокал, анімацію та гумор. Зараз говоримо про завершення серіалу, а отже його кульмінацію. Хоча пишуть, що творці серіалу вирішили не закривати його тему. А отже - далі буде.

 

Теги:
Відео
Статті
Новини
Культура
Читайте також:
Енергетика
Автор Катерина Ганжа
19 грудня, 2024 четвер
У Росії заявили, що Грузія та Азербайджан готові допомогти їм з дефіцитом електроенергії
Карта бойових дій за 11-18 грудня
Автор Ірена Моляр
19 грудня, 2024 четвер
Вугледар, Курахове, Покровськ виконали стратегічні завдання, - військовослужбовець Тимочко
Автор Ростислав Павленко
19 грудня, 2024 четвер
Чому Папа Римський транслює наріжний міф московської ідеології
Київ
+3.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.68
    Купівля 41.68
    Продаж 42.2
  • EUR
    Купівля 43.4
    Продаж 44.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
20 грудня
20:12
Оновлено
Росія запустила по Україні ударні БПЛА: ситуація ввечері 20 грудня
20:07
дорога
На дорогах України встановлять більше приладів TruCAM, якими поліція вимірює швидкість
20:04
OPINION
Ці "тупі" християни…
20:03
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
ЗСУ відбили атаку російських ДРГ, які намагались закріпитись на правому березі Херсона
19:56
Франція
Франція виділила €5,7 млн на розвиток атомної енергетики України
19:45
Для українців за кордоном спростили отримання консульських послуг
19:40
Ексклюзив
кібератака
"Не катастрофа, але наслідки будуть болючі": експерт з кібербезпеки Корсун про атаку на Єдині та Державні реєстри
19:35
ТЦК, ілюстрація
"Створення абсолютно нових структур": в Україні розглядають варіант з реформуванням ТЦК
19:27
У театрі імені Лесі Українки відбудеться премʼєра вистави "Поромник"
19:24
Сільпо
На Київщині російські дрони знищили склад замороженої продукції "Сільпо"
19:18
Крістен Міхал
Прем'єр Естонії Міхал заявив, що Україна повинна мати чітку дату вступу до НАТО
19:01
Каміла Валієва
Російським та білоруським фігуристам дозволили виступати на Олімпіаді-2026 у "нейтральному" статусі
18:56
Путін Шольц
Шольц найближчими днями може відвідати Москву, – Der Spiegel
18:55
Сергій Ребров і Михайло Мудрик
"Ми будемо боротись": Ребров вперше прокоментував допінг-скандал з Мудриком
18:42
ІДІЛ
США заявили про ліквідацію лідера ІД в результаті авіаудару на сході Сирії
18:40
Роман Безус, Омонія
Ліга конференцій: результати жеребкування стикових матчів
18:34
Віктор Орбан
"Ніякого реального "різдвяного перемирʼя" на столі немає": МЗС України закликало Орбана припинити спекуляції
18:34
ЗСУ
Після скасування статусу "обмежено придатний" понад 83% військових пройшли повторний медогляд
18:29
Володимир Зеленський і Олександр Усик
Зеленський зателефонував Усику перед реваншем з Фʼюрі
18:25
Оновлено
Ілон Маск
Маск заявив, що Німеччину здатна врятувати тільки партія AfD. Шольц відреагував
18:22
Резерв+
У Резерв+ відтепер можна повторно уточнити персональні дані
18:08
Оновлено
окупанти обстріляли Херсон
Окупанти масовано обстріляли житлові будинки у Херсоні: є загиблі і постраждалі
18:00
OPINION
Війна як "двіжуха". Путін визнав, що нищити Україну — це розвага для росіян від нудьги
17:53
Партнерський матеріал
Реінтеграція ветеранів: як на Вінницькій птахофабриці МХП захисники повертаються до цивільного життя
17:47
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Президент Німеччини Штайнмаєр 27 грудня оголосить про розпуск Бундестагу
17:45
Огляд
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Реванш Усик - Ф'юрі. Хто фаворит, гонорари, трансляція та все найважливіше про бій
17:40
Юлія Джима
Джима показала найкращий з 2021 року результат на КС з біатлону
17:32
Володимир Зеленський
Зеленський і Павел обговорили можливість відкриття у Чехії представництва Міністерства національної єдності
17:18
Німеччина відправила в Україну ще одну систему IRIS-T, - Шольц
17:15
Померла директорка і режисерка харківського театру "Арабески" Світлана Олешко
17:10
Інтерв’ю
польський депутат Павел Коваль
Шансів на мир з Росією немає, - польський депутат Павел Коваль
17:07
Роберт Фіцо
Фіцо звинуватив Зеленського у газовій кризі в Словаччині
17:04
ЗСУ
У Міноборони заявили, що законопроєкт про демобілізацію "практично готовий"
17:04
США Україна
Адміністрація Байдена готує свій останній пакет допомоги Україні, - Reuters
16:59
Європарламент
The New York Times: У Європі вакуум лідерства. Як вона впорається з Трампом?
16:49
Дональд Трамп
Трамп пригрозив ЄС запровадженням мита, в разі відмови збільшити закупівлі нафти та газу зі США
16:44
Оновлено
Київ обстріл 20.12.24
РФ обстріляла Київ: убито людину, є постраждалі
16:44
Огляд
Продукти
Споживчий кошик українців: як змінилася вартість та чи буде подорожчання у 2025?
16:41
Вихваляв Путіна під час проповідей: 5 років за ґратами отримав настоятель храму УПЦ МП на Вінниччині
16:39
війна з Росією
На фронті від початку доби відбулось 146 боєзіткнень, ворог найактивніший на Курському напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV