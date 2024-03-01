Опинитися серед "Залишенців": що подивитися на вихідних

Так, я знаю, що перший день весни. Як те, що вона не тільки у календарі, а й за вікном. Однак "глухої" романтики все ж не пропонуватиму. Адже стільки цікавих та вартісних можливостей натомість. Отож традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Залишенці"

У кінотеатрах з 29 лютого

Лауреатка премій "Золотий Глобус" і "Вибір критиків", що має п'ять номінацій на цьогорічну премію "Оскар" та 7 номінацій на премію "БАФТА", ця комедійна драма є дітищем оскароносного Александра Пейна. Режисер зі стійкою репутацією людини, котра вміє розкрити найкращі якості своїх акторів та яка готова під мікроскопом досліджувати ті чи інші реалії Америки, цього разу переносить своїх героїв у 70-ті роки. І творить дійство таким чином, наче фільм знімали у ті часи.

Отож учень приватної школи у Новій Англії підліток Ангус не має куди їхати на різдвяні канікули, тому вимушений залишитися в школі. Разом із ним залишають одного з викладачів – Пола Ханема, який серед усіх педагогів є найсуворішим і найнеулюбленішим. Залишившись сам на сам, вчитель продовжує поводитися як звик, не врахувавши, що бувають люди значно впертіші за нього. Зрештою, впертість – чудова спільна риса, аби потоваришувати.

У головних ролях Пол Джаматті, Да'Він Джой Рендольф, Домінік Сесса, Керрі Престон, Брейді Гепнер

"Дюна: Частина друга"

У кінотеатрах з 29 лютого

Один із найочікуваніших фільмів цього року - фантастичний бойовик на основі однойменного роману Френка Герберта - є продовженням кінооповіді, що вийшла на екрани у 2021 році. Цю стрічку у версії режисера Девіда Лінча уже назвали найкращим за останнє десятиліття справжнім науково-фантастичним епосом, що не схожий на жоден інший блокбастер і є близьким до ідеалу. Також передбачають, що цей фільм увійде до золотого фонду кіномистецтва.

"Події розгортаються на пустельній планеті Арракіс, - анонсують фільм, - де видобувається найцінніша у світі речовина "прянощі". Нащадок Дому Атрідів Пол приєднується до фременів, які діють під проводом Стілгара . Разом із ним його матір Джессіка. Вони вирушають на зустріч страшному та невідворотному майбутньому – війні, що охопить усі відомі куточки імперії".

У головних ролях Ребекка Ферґюсон, Тімоті Шаламе, Зендея, Дейв Батіста, Джош Бролін, Остін Батлер, Флоренс П‘ю, Крістофер Вокен, Леа Сейду

Серіал "Сьогун" (перший сезон)

На FХ та Hulu з 27 лютого

Американський історичний драматичний серіал, який на основі однойменного роману Джеймса Клавелла 1975 року створили Рейчел Кондо та Джастін Маркс. Події серіалу розгортаються у часи феодальної Японії - у XVII cт. - до берегів якої після корабельної аварії прибився англійський моряк Джон Блекторн. Поступово заглиблюючись у місцеву культуру, він захоплюється нею і стає радником місцевого феодала. який має намір використати знання британця проти своїх ворогів.

Цікаво, що більшість персонажів цієї книги і, відповідно, фільму мають реальних історичних прототипів. Зокрема прототипом британця Джона Блекторна став реальний моряк Вільям Адамс, якого в Японії спочатку ув'язнили, але незабаром звільнили. І він зумів стати радником одного з головних військово-політичних лідерів Японії епохи "країн, що воюють" Токугави Іеясу. Реальний Вільям Адамс створив у Японії родину і прожив тут аж 20 років - до своєї смерті.

У ролях - Хіроюкі Санада, Анна Савай, Нестор Карбонелл, Косм Джарвіс та ін.

"Паради"

На Netflix з 29 лютого

Продовжуючи тему Японії - загальній увазі японська драма режисера Мітіхіто Фудзії, яка через призму японської культури досліджує тему смерті, жалоби та кохання. І робить це дуже делікатно. Критики говорять про глибоке дослідження зв'язків, які навіть зі смертю не минають.

"Мати шукає зниклого сина після жахливої катастрофи й розуміє, що сама померла та опинилась у царстві неупокоєних душ", - анонсує серіал Netfliх

У ролях Масамі Наґасава, Кентаро Сакаґучі, Рюсей Йокогама та ін.

"Астронавт"

На Netfliх з 1 лютого

Нова стрічка шведського режисера музичних відео, ТБ і кіно Югана Ренка заснована на романі американського письменника чеського походження Ярослава Кальфаржа "Астронавт Богемії" (2017) . Юган Ренк відомий українцям передовсім як режисер мінісеріалу "Чорнобиль" компанії НВО, завдяки якому світ у моторошних деталях довідався про трагічний квітень 1986 року. А сьогодні мова про науково-фантастичну драму, події якої відбуваються у майбутньому.

Головний герой стрічки працює в межах дослідницької місії на околиці Сонячної системи. За шість місяців такої праці він через жахливу самотність починає хвилюватися за власний шлюб. І несподівано знайомиться з дивною істотою, яка перебуває на його космічному кораблі і яка готова допомогти йому врятувати його родину.

У головних ролях: Адам Сендлер, Кері Малліґан, Пол Дано