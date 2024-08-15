Педро Альмодовар отримає почесну нагороду кінофестивалю в Сан-Себастьяні за надзвичайний внесок у кіно

Про це повідомляє Hollywood Reporter.

На міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні, Іспанія, який цього року проходитиме з 20 по 28 вересня, легендарний іспанський режисер Педро Альмодовар отримає премію Доностія (Donostia Award) за "надзвичайний внесок у кіно".

Нагороду режисеру вручить британська акторка Тільда Свінтон 26 вересня напередодні показу фільму "Сусідська кімната". Стрічка стане англомовним дебютом 74-річного режисера. У ній знялися Свінтон і Джуліанна Мур. Прем'єра фільму відбудеться наступного місяця на Венеційському кінофестивалі.

Альмодовар тісно пов’язаний із кінофестивалем у Сан-Себастьяні, оскільки там у 1980 році відбулася прем’єра його другого повнометражного фільму "Пепі, Люсі, Бом". У 1982 році він повернувся з "Лабіринтом пристрастей" - першим фільмом, у якому Альмодовар співпрацював з актором Антоніо Бандерасом і оператором Анхелем Луїсом Фернандесом.

Далі був фільм "Жінки на межі нервового зриву" (1988), який приніс режисеру іспанську премію Гоя та першу номінацію на "Оскар". Картина "Все про мою маму" (1999) забезпечила Альмодовару першу перемогу на "Оскарі" - фільм отримав нагороду в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою". "Поговори з нею" (2002) був номінований на дві премії "Оскар" і приніс Альмодовару нагороду за найкращий оригінальний сценарій.

"Моя кар'єра почалася в Сан-Себастьяні в 1980 році, і відтоді я часто повертався на фестиваль, з фільмом або без нього. І я завжди отримував величезне задоволення. Сан-Себастьян — одне з міст, де кіно відзначають із величезним ентузіазмом. У цей час, як ніколи, нам потрібна співучасть глядачів та їхня присутність у кінотеатрах. Мрію побувати на такому фестивалі, де завжди заповнені кінотеатри", - прокоментував Альмодовар.