"Підйомна сила" проти "Субстанції" : що подивитися на вихідних
Від фільму про вчинки, якими заохплювалася уся свідома Україна, до стрічки, якій на цьогорічному Каннському кінофестивалі аплодували аж 13 хвилин
Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо
"Підйомна сила"
У кінотеатрах з 10 жовтня
Вітчизняний документальний фільм, що показує як працює армійська авіація Збройних сил України. Як розповідав режисер Олександр Стратієнко напередодні, він ставив за мету ще раз підтвердити, що військові – це звичайні українці, що роблять незвичайні речі, як те, що зараз час для боротьби, а не відчаю. Кадри для фільму, над яким працювало близько 15 людей упродовж року і який став спільним проєктом режисера Олександра Стратієнка, авіатора Тимура Фаткулліна та команди Aerotim, знімали під час реальних бойових та тренувальних польотів українських літунів. Тобто усі, хто з’являється у кадрі – справжні бойові пілоти, авіанавідники, інженери та борттехніки. Серед локацій зйомок – Львів, Київ, Харків, Полтава, а також наближені до фронту Слов’янськ та Костянтинівка.
"Що за сила підіймає у повітря тонни металу? - анонсують стрічку, яку уже назвали дуже ефектним документальним екшном. - Саме через неї починає прискорено битись серце у сміливців, закоханих у небо. Вона сповнює надією та жене геть втому й страхи. Підживлені цією силою, воїни вже здійснили неймовірні по складності та ризикованості операції – вони літали на острів Зміїний та в окупований Маріуполь, а також неодноразово залітали у тил ворога".
"Субстанція"
У кінотеатрах з 10 жовтня
Англо-американо-французький фільм, сценарій до якого написала і який зрежисувала француженка Каролі Фаржа. Уперше фільм показали на цьогорічному Каннському кінофестивалі, де він здобув Золоту пальмову гілку за найкращий сценарій і де овації після його перегляду не стихали 13 хвилин. Критики практично одностайно визнали стрічку однією із найзухваліших прем'єр року, що підіймає дуже болючі теми, які торкаються практично кожної жінки. Важливо, що в головній ролі знялася легенда 1990-х років Демі Мур, якій в долі (як і її персонажу) судилася жорстока боротьба з віком та власним тілом. І фільм, де камера цілеспрямовано висвітлює кожну зморщечку 62-річної актриси, є, на думку критиків, яскравим свідченням примиренням її зі собою.
"Відважне руйнування абсурдних стандартів краси", "найбільш хворобливий та розважальний кінодосвід року", "несамовитий крик у кінематографічній формі" - ці відгуки про "Субстанцію" увійшли навіть до трейлеру цього захопливого фільму, який однозначно вартує того, щоби подивитися його на великому екрані.
Отож про зміст. Головна героїня стрічки - Елізабет Спаркл звикла всіх вражати своєю красою, однак роки беруть своє. Сьогодні Елізабет - ведуча популярного фітнес-шоу. Однак коли їй виповнюється 50, то її керівник повідомляє їй про звільнення саме через її вік. Відчуваючи себе як продукт, у якого сплив термін придатності, Елізабет вдається до інноваційної ін’єкції, яку пропонує їй таємнича лабораторія. Це призводить до появи С’ю – вродливої, молодої та амбітної. Однак це не різні жінки, а дві версії Елізабет, які одного дня вступають у жорстоку війну одна з одною.
У головних ролях Демі Мур, Маргарет Кволлі, Денніс Квейд, Оскар Лесаж, Пепе Балдеррама
"Дисклеймер" (серіал)
На Apple TV з 11 жовтня
Екранізація бестселера Рене Найт, яку здійснив володар "Оскара", мексиканський кінорежисер Альфонсо Куарон. Творець третьої частини кінорозповіді про Гаррі Поттера ("Гаррі Поттер і в'язень Азкабану") та інших яскравих фільмів (наприклад, "Рома", "Гравітація чи "Дитя людське") Куарон знову досліджує феномен любові. І спостерігати за його працею не менш цікаво, ніж за сюжетом. Тим більше, що режисер уперше для себе має справу з серіальним форматом.
Отже, журналістка Кетрін Рейвенскроф, сім'я якої могла б бути ідеальною, коли б не її катастрофічно погані взаємини з рідним сином, раптом отримує книгу від невідомого відправника. На сторінках цієї книги про курортний роман заміжньої жінки з молодим хлопцем, вона відчитує власну таємницю, оприлюднення якої аж ніяк не хотіла б. Однак свідок цієї таємниці давно мертвий. То що ж відбувається? Щоби з'ясувати це героїні не залишається іншого шляху, як повернутися у минуле, навіть якщо воно здатне її знищити.
У ролях Кейт Бланшет, Саша Барон Коен та ін.
"Озеро Каддо"
На Мах з 10 жовтня
Детективний трилер режисерів Селин Гелд та Логана Джорджа, який містить не тільки жахи, а й досліджує теми дружби, страху й людських пристрастей. Сюжет фільму базується на загадковому зникненні 8-річної дівчинки. Під час розслідування раптом з'ясовується, що цей випадок пов'язаний з минулими смертями та зникненнями на цьому озері. Творча група фільму обіцяє гостроту та напругу впродовж всього дійства.
У головних ролях Ділан О'Брайен і Еліза Сканлен
"Прекрасна недосконалість"
У кінотеатрах з 10 жовтня
Ця мелодрама (створенням якої опікувалися три країни - Нідерланди, Бельгія та Італія) є екранізацією однойменної книги Артура Жапена, що вийшла друком у 2003 році й має щонайменше 22 переклади та 37 перевидань. Режисер Міхіл Ван Ерп пропрацював власний варіант кіноісторії начебто з життя Джакомо Казанови, який є реальною історичною постаттю. Про відомого італійського авантюриста, мандрівника і письменника існує щонайменше 9 фільмів та 4 телесеріали. Але цікавість до особистості цього чоловіка і тих можливостей, які вона пропонує для кіноісторій, не маліє.
Отож, "Лючія була зовсім юною, коли без тями закохалася у Джакомо. Вони планували одружитися, та сталося непоправне. Лючія захворіла на віспу. На щастя вижила, однак лице назавжди спотворили жахливі шрами. Минуло 16 років і тепер Лючія живе в Амстердамі. Вона ніколи не знімає вуалі й відома як Галатея, таємнича та загадкова куртизанка, чиєї уваги жадає кожен чоловік міста. Джакомо Казанова, відомий тепер на всю Європу спокусник, приїздить до Амстердаму".
У головних ролях Дар Зузовскі, Джона Хауер-Кінг, Сем Хезелдайн, Рут Бекар, Джая Бермані Амараль.
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