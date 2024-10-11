"Підйомна сила" проти "Субстанції" : що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Підйомна сила"

У кінотеатрах з 10 жовтня

Вітчизняний документальний фільм, що показує як працює армійська авіація Збройних сил України. Як розповідав режисер Олександр Стратієнко напередодні, він ставив за мету ще раз підтвердити, що військові – це звичайні українці, що роблять незвичайні речі, як те, що зараз час для боротьби, а не відчаю. Кадри для фільму, над яким працювало близько 15 людей упродовж року і який став спільним проєктом режисера Олександра Стратієнка, авіатора Тимура Фаткулліна та команди Aerotim, знімали під час реальних бойових та тренувальних польотів українських літунів. Тобто усі, хто з’являється у кадрі – справжні бойові пілоти, авіанавідники, інженери та борттехніки. Серед локацій зйомок – Львів, Київ, Харків, Полтава, а також наближені до фронту Слов’янськ та Костянтинівка.

"Що за сила підіймає у повітря тонни металу? - анонсують стрічку, яку уже назвали дуже ефектним документальним екшном. - Саме через неї починає прискорено битись серце у сміливців, закоханих у небо. Вона сповнює надією та жене геть втому й страхи. Підживлені цією силою, воїни вже здійснили неймовірні по складності та ризикованості операції – вони літали на острів Зміїний та в окупований Маріуполь, а також неодноразово залітали у тил ворога".

"Субстанція"

У кінотеатрах з 10 жовтня

Англо-американо-французький фільм, сценарій до якого написала і який зрежисувала француженка Каролі Фаржа. Уперше фільм показали на цьогорічному Каннському кінофестивалі, де він здобув Золоту пальмову гілку за найкращий сценарій і де овації після його перегляду не стихали 13 хвилин. Критики практично одностайно визнали стрічку однією із найзухваліших прем'єр року, що підіймає дуже болючі теми, які торкаються практично кожної жінки. Важливо, що в головній ролі знялася легенда 1990-х років Демі Мур, якій в долі (як і її персонажу) судилася жорстока боротьба з віком та власним тілом. І фільм, де камера цілеспрямовано висвітлює кожну зморщечку 62-річної актриси, є, на думку критиків, яскравим свідченням примиренням її зі собою.

"Відважне руйнування абсурдних стандартів краси", "найбільш хворобливий та розважальний кінодосвід року", "несамовитий крик у кінематографічній формі" - ці відгуки про "Субстанцію" увійшли навіть до трейлеру цього захопливого фільму, який однозначно вартує того, щоби подивитися його на великому екрані.

Отож про зміст. Головна героїня стрічки - Елізабет Спаркл звикла всіх вражати своєю красою, однак роки беруть своє. Сьогодні Елізабет - ведуча популярного фітнес-шоу. Однак коли їй виповнюється 50, то її керівник повідомляє їй про звільнення саме через її вік. Відчуваючи себе як продукт, у якого сплив термін придатності, Елізабет вдається до інноваційної ін’єкції, яку пропонує їй таємнича лабораторія. Це призводить до появи С’ю – вродливої, молодої та амбітної. Однак це не різні жінки, а дві версії Елізабет, які одного дня вступають у жорстоку війну одна з одною.

У головних ролях Демі Мур, Маргарет Кволлі, Денніс Квейд, Оскар Лесаж, Пепе Балдеррама

"Дисклеймер" (серіал)

На Apple TV з 11 жовтня

Екранізація бестселера Рене Найт, яку здійснив володар "Оскара", мексиканський кінорежисер Альфонсо Куарон. Творець третьої частини кінорозповіді про Гаррі Поттера ("Гаррі Поттер і в'язень Азкабану") та інших яскравих фільмів (наприклад, "Рома", "Гравітація чи "Дитя людське") Куарон знову досліджує феномен любові. І спостерігати за його працею не менш цікаво, ніж за сюжетом. Тим більше, що режисер уперше для себе має справу з серіальним форматом.

Отже, журналістка Кетрін Рейвенскроф, сім'я якої могла б бути ідеальною, коли б не її катастрофічно погані взаємини з рідним сином, раптом отримує книгу від невідомого відправника. На сторінках цієї книги про курортний роман заміжньої жінки з молодим хлопцем, вона відчитує власну таємницю, оприлюднення якої аж ніяк не хотіла б. Однак свідок цієї таємниці давно мертвий. То що ж відбувається? Щоби з'ясувати це героїні не залишається іншого шляху, як повернутися у минуле, навіть якщо воно здатне її знищити.

У ролях Кейт Бланшет, Саша Барон Коен та ін.

"Озеро Каддо"

На Мах з 10 жовтня

Детективний трилер режисерів Селин Гелд та Логана Джорджа, який містить не тільки жахи, а й досліджує теми дружби, страху й людських пристрастей. Сюжет фільму базується на загадковому зникненні 8-річної дівчинки. Під час розслідування раптом з'ясовується, що цей випадок пов'язаний з минулими смертями та зникненнями на цьому озері. Творча група фільму обіцяє гостроту та напругу впродовж всього дійства.

У головних ролях Ділан О'Брайен і Еліза Сканлен

"Прекрасна недосконалість"

У кінотеатрах з 10 жовтня

Ця мелодрама (створенням якої опікувалися три країни - Нідерланди, Бельгія та Італія) є екранізацією однойменної книги Артура Жапена, що вийшла друком у 2003 році й має щонайменше 22 переклади та 37 перевидань. Режисер Міхіл Ван Ерп пропрацював власний варіант кіноісторії начебто з життя Джакомо Казанови, який є реальною історичною постаттю. Про відомого італійського авантюриста, мандрівника і письменника існує щонайменше 9 фільмів та 4 телесеріали. Але цікавість до особистості цього чоловіка і тих можливостей, які вона пропонує для кіноісторій, не маліє.

Отож, "Лючія була зовсім юною, коли без тями закохалася у Джакомо. Вони планували одружитися, та сталося непоправне. Лючія захворіла на віспу. На щастя вижила, однак лице назавжди спотворили жахливі шрами. Минуло 16 років і тепер Лючія живе в Амстердамі. Вона ніколи не знімає вуалі й відома як Галатея, таємнича та загадкова куртизанка, чиєї уваги жадає кожен чоловік міста. Джакомо Казанова, відомий тепер на всю Європу спокусник, приїздить до Амстердаму".

У головних ролях Дар Зузовскі, Джона Хауер-Кінг, Сем Хезелдайн, Рут Бекар, Джая Бермані Амараль.