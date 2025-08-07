Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Кіно Після позову про піратство: у Midjourney заявили, що Disney не може запобігти навчанню ШІ на своїх персонажах

Після позову про піратство: у Midjourney заявили, що Disney не може запобігти навчанню ШІ на своїх персонажах

Дар'я Тарасова
7 серпня, 2025 четвер
12:18
Кіно штучний інтелект

Платформа для створення зображень на основі ШІ Midjourney відповіла на позови Disney і Universal про порушення авторських прав, заявивши, що студії не мають повноважень забороняти навчання ШІ

Зміст

Про це повідомляє Variety.

Сервіс Midjourney, який працює на базі штучного інтелекту, створюючи цифрові зображення з описів, опублікував свою першу відповідь на позов, поданий студіями Disney та Universal у червні. Гіганти індустрії розваг звинуватили Midjourney у "значному, навмисному та безперервному порушенні авторських прав" під час використання зображень їхніх персонажів у навчання моделей ШІ. Користувачі платформи, згідно з позовом, змогли створити майже ідентичні копії персонажів студій, захищених авторським правом.

У відповіді Midjourney йдеться, що Disney та Universal не мають повноважень запобігати навчанню ШІ на своїх роботах. Midjourney наголошує, що навчання ШІ захищене "добросовісним використанням".

"Закон про авторське право не надає абсолютного контролю над використанням творів, захищених авторським правом. Обмежена монополія, надана авторським правом, повинна поступитися місцем добросовісному використанню, яке захищає суспільні інтереси у вільному потоку ідей та інформації", - заявили адвокати Midjourney.

Midjourney також запевняє, що студії намагаються "отримати обидва варіанти": вони самі використовують інструменти ШІ, але прагнуть покарати популярний сервіс ШІ. Згідно з документом, Midjourney є популярним інструментом серед компаній, що займаються візуальними ефектами та працюють з Disney та Universal.

Кілька десятків підписників Midjourney, йдеться у відповіді, мають адреси електронної пошти, пов’язані з Disney та Universal, що свідчить про те, що співробітники студій також користуються цим сервісом. Адвокати Midjourney також зазначають, що генеральний директор Disney Боб Айгер схвально відгукнувся про штучний інтелект під час щорічної зустрічі в березні, заявивши, що "технології є безцінним інструментом для художників".

"Позивачі не можуть мати й те, й інше, прагнучи отримати прибуток — через використання Midjourney та інших генеративних інструментів штучного інтелекту — від стандартних галузевих практик навчання ШІ, з одного боку, а з іншого — звинувачуючи Midjourney у правопорушеннях", — йдеться у документі.

Midjourney додає, що її користувачі зобов'язані дотримуватися умов надання послуг, які забороняють порушення прав інтелектуальної власності. Але, як стверджують юристи компанії, простого створення зображень, подібних до творів, захищених авторським правом, недостатньо для доведення порушення.

У червні Disney та Universal подали до суду на компанію Midjourney, стверджуючи про порушення авторських прав. У своєму позові гіганти індустрії розваг назвали Midjourney "бездонною ямою плагіату" за ймовірне відтворення найвідоміших персонажів студій.
 

Теги:
Новини
Світ
Культура
Технології
штучний інтелект
Читайте також:
путін Віткофф
Автор Дар'я Куркіна
6 серпня, 2025 середа
"Було досягнуто значного прогресу": Трамп після переговорів Віткоффа й Путіна
мобільний зв'язок
Автор Світлана Кравченко
6 серпня, 2025 середа
Зеленський підписав закон, який пришвидшує будівництво мобільних мереж: що зміниться
Автор Валерій Чалий
6 серпня, 2025 середа
Чому Росія саме зараз заявила про вихід ДРСМД
Київ
+22.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.25
    Купівля 41.25
    Продаж 41.77
  • EUR
    Купівля 48.06
    Продаж 48.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
7 серпня
12:48
мобілізація в Україні
"Не навчені комунікувати з цивільними": військова омбудсменка Решетилова закликала забрати ТЦК з вулиць
12:48
Оновлено
Патрульна поліція України
У центрі Черкас сталася стрілянина у закладі харчування: що відомо
12:40
З тимчасово окупованого Криму вдалося повернути багатодітну родину – маму та п’ятьох дітей
12:40
Огляд
міжнародний огляд
Трамп може зустрітися з Путіним вже наступного тижня, однак все ще погрожує додатковими санкціями покупцям російської нафти. Акценти світових ЗМІ 7 серпня
12:23
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія вранці 7 серпня запустила БПЛА по території України: куди рухаються дрони
12:11
Данило Гетманцев
Понад 72% держпідприємств не працюють або є фантомами, – Гетманцев
12:09
Оновлено
НПЗ
У Росії після атаки БПЛА загорівся Афіпський НПЗ, у Волгоградській області – залізнична станція. Затримуються поїзди
12:00
OPINION
Лише президентство Трампа дає Путіну шанс повернутися на геополітичну арену
12:00
Оновлено
Фільми про Білий дім
Рубіо розповів, коли Трамп ухвалить рішення, чи вводити вторинні санкції проти РФ
11:51
МВФ
Нинішній формат співпраці з МВФ більше не відповідає реаліям війни, – голова НБУ
11:33
путін трамп
У Кремлі заявили, нібито погоджено зустріч Трампа й Путіна найближчими днями
11:32
Кінофестиваль Svitlo оголосив програму, до якої увійшли 30 українських і зарубіжних стрічок
11:17
Андрій Пишний
Коли в Україні замінять "копійки" на "шаги": голова НБУ назвав можливу дату
11:11
погода, серпень, літо
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати українцям у п’ятницю, 8 серпня
10:55
Оновлено
наслідки обстрілів Дніпровщини в ніч на 7 сепня 2025 р.
РФ атакувала Україну дронами: на Сумщині поранено чоловіка, у Дніпрі постраждали чотири людини
10:48
Ексклюзив
"У мене є страх, що ми всі розслабились": експерт з питань енергоефективності Павлюк про прийдешній опалювальний сезон
10:43
Володимир Зеленський
"Обговорити ключові деталі": Зеленський запланував низку розмов з партнерами щодо мирного процесу
10:40
штучний інтелект
В Україні запускають AI Factory – першу державну інфраструктуру для розвитку ШІ
10:31
електроенергія
Споживання електроенергії знизилося через похолодання: ситуація в енергосистемі України 7 серпня
10:23
Приквел серіалу "Хлопаки" під назвою "Сходження Vought" оголосив акторський склад
10:23
Убивство журналістки Рощиної: Україна оголосила підозру колишньому начальнику СІЗО в Росії
10:01
OPINION
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир залежатиме від Китаю
09:56
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 серпня: скільки коштує євро й долар в обмінниках
09:55
Аналітика
Путін згадав про "Орєшнік", Трамп відправив ядерні субмарини: що це означає для світу та України
09:54
Російська дезінформація
Роспропаганда ширить фейк про нібито підготовку Україною провокації в пологовому будинку Краматорська, - ЦПД
09:45
Interflex
У межах операції Interflex уже понад 56 тис. українських військових пройшли вишкіл у Великій Британії
09:35
інфляція, ціни
Пишний розповів, коли стрибок курсу євро позначиться на цінах в Україні
09:27
Ексклюзив
ЗСУ
"Намагаємося врізатись у нову тактику дій": у бригаді "Рубіж" розповіли про бої на Покровському напрямку, куди військових перекинули місяць тому
09:12
сили ППО
Сили ППО знешкодили 89 зі 112 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:48
Мьин Све
У віці 74 років помер виконувач обов'язків президента М'янми М'їн Шве
08:35
Ексклюзив
Білий Дім
Росія вже не говорить про визнання окупації всіх територій, на які вона претендує, - журналістка Ульяновська про зустріч Віткоффа з Путіним
08:20
Ексклюзив
Молодій дівчині загрожує ампутація кінцівки: депутатка Запорізької райради Сисоєва розповіла про стан поранених під час атаки на базу відпочинку
08:15
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 147 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 38 атак
08:02
OPINION
Чи може американський президент змусити Росію зупинитися
07:59
вертоліт гелікоптер Eurocopter Panther
У Гані розбився військовий гелікоптер: загинули 8 людей, серед них два міністри
07:33
Apple iPhone 15
Apple інвестує у США додаткові $100 млрд на тлі тиску з боку Трампа
06:45
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1040 військових, 47 артисистем і 4 танки
06:19
військові США
У США затримали військовослужбовця, якого підозрюють у передачі секретної інформації про танк Abrams Росії
05:30
Марко Рубіо
Рубіо розповів, за якої умови Трамп зможе провести зустріч з Зеленським та Путіним
01:27
Дональд Трамп
"Нарешті розірвемо це коло незрозумілих перемовин": Трамп заявив про гарні перспективи для зустрічі з Путіним найближчім часом
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV