Після позову про піратство: у Midjourney заявили, що Disney не може запобігти навчанню ШІ на своїх персонажах

Про це повідомляє Variety.

Сервіс Midjourney, який працює на базі штучного інтелекту, створюючи цифрові зображення з описів, опублікував свою першу відповідь на позов, поданий студіями Disney та Universal у червні. Гіганти індустрії розваг звинуватили Midjourney у "значному, навмисному та безперервному порушенні авторських прав" під час використання зображень їхніх персонажів у навчання моделей ШІ. Користувачі платформи, згідно з позовом, змогли створити майже ідентичні копії персонажів студій, захищених авторським правом.

У відповіді Midjourney йдеться, що Disney та Universal не мають повноважень запобігати навчанню ШІ на своїх роботах. Midjourney наголошує, що навчання ШІ захищене "добросовісним використанням".

"Закон про авторське право не надає абсолютного контролю над використанням творів, захищених авторським правом. Обмежена монополія, надана авторським правом, повинна поступитися місцем добросовісному використанню, яке захищає суспільні інтереси у вільному потоку ідей та інформації", - заявили адвокати Midjourney.

Midjourney також запевняє, що студії намагаються "отримати обидва варіанти": вони самі використовують інструменти ШІ, але прагнуть покарати популярний сервіс ШІ. Згідно з документом, Midjourney є популярним інструментом серед компаній, що займаються візуальними ефектами та працюють з Disney та Universal.

Кілька десятків підписників Midjourney, йдеться у відповіді, мають адреси електронної пошти, пов’язані з Disney та Universal, що свідчить про те, що співробітники студій також користуються цим сервісом. Адвокати Midjourney також зазначають, що генеральний директор Disney Боб Айгер схвально відгукнувся про штучний інтелект під час щорічної зустрічі в березні, заявивши, що "технології є безцінним інструментом для художників".

"Позивачі не можуть мати й те, й інше, прагнучи отримати прибуток — через використання Midjourney та інших генеративних інструментів штучного інтелекту — від стандартних галузевих практик навчання ШІ, з одного боку, а з іншого — звинувачуючи Midjourney у правопорушеннях", — йдеться у документі.

Midjourney додає, що її користувачі зобов'язані дотримуватися умов надання послуг, які забороняють порушення прав інтелектуальної власності. Але, як стверджують юристи компанії, простого створення зображень, подібних до творів, захищених авторським правом, недостатньо для доведення порушення.

У червні Disney та Universal подали до суду на компанію Midjourney, стверджуючи про порушення авторських прав. У своєму позові гіганти індустрії розваг назвали Midjourney "бездонною ямою плагіату" за ймовірне відтворення найвідоміших персонажів студій.

