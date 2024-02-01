Письменниця Оксана Забужко увійшла до журі Берлінале-2024

Про це повідомляється на сайті кінофестивалю.

Один з найпрестижніших фестивалів світу у сфері кіно Берлінале оголосив склад журі. До лауреатки премії "Оскар", кенійської акторки і кінорежисерки Люпіти Ніонго, яка цьогоріч стала президенткою журі, приєдналася і українська письменниця, інтелектуалка Оксана Забужко.

На сайті Берлінале Забужко представлена як "чи не найвизначніша письменниця в Україні, яка вже опублікувала понад 20 книг, серед яких поезія, проза та публіцистика".

Оксана Забужко викладала як запрошена професорка в університетах США.

Твори Забужко перекладено багатьма мовами, вона отримала численні нагороди на батьківщині, а також Орден Почесного легіону — найвищу нагороду у Франції.

"Вона отримала центральноєвропейську літературну премію Angelus за свій роман "Музей покинутих секретів" і нещодавно премію "Книга року" у 2022 році за "Найдовшу подорож" про історичні передумови нинішньої російсько-української війни в її рідній країні", - зазначається на сайті.

Журі вручатиме головну нагороду Берлінале Золотого ведмедя за найкращий фільм, та Срібних ведмедів за гран-прі журі, приз журі, найкращу режисуру, найкращу головну роль, найкращу роль другого плану, найкращий сценарій та видатний мистецький внесок. 74-й Берлінський кінофестиваль триватиме з 15 до 25 лютого.

Цього року до програми Берлінського кінофестивалю потрапили 3 українські фільми - "Редакція", "Перехоплено", "Трохи незнайомець" - та короткометражка "Образа".