Пізнай "Смак пристрасті": що подивитися на вихідних

Традиційна добірка фільмів на вихідні від "Еспресо". Звісно, якщо ці вихідні у вас є.

"Смак пристрасті"

У кінотеатрах з 15 лютого

Цю історичну мелодраму, зняту за мотивами роману Марселя Руффа, називають однією із найкращих 2023 року. Недаремно на минулорічному Каннському фестивалі її режисер Чан Ань Гунг отримав нагороду за кращу режисуру, а "Смак пристрасті" змагатиметься за золоту статуетку "Оскар" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою" від Франції.

"Для формування смаку потрібна культура і спогади", - каже у фільмі герой лауреата премії "Сезар" Бенуа Мажимеля. Що йому заперечиш? Як і в тому, що "щастя - це бажати те, що вже маєш". До речі, в дуеті з ним оскароносна і харизматична Жульєт Бінош, якій геть за іншої нагоди належить вислів: "Сильний не той, хто може збити з ніг одним поглядом, а той, хто однією посмішкою здатний підняти з колін".

Отож про фільм, події якого відбуваються у Франції 1885 року. Для Додена їжа завжди означала більше, ніж для інших людей. У нього, тонкого поціновувача вишуканих страв, уже понад 20 років працює шеф-кухарем Ежені, яка повністю відповідає його вибагливому смаку. Багаторічне спільне захоплення смачною їжею переросло в обох у щось значно більше. Однак вільнолюбна Ежені раз у раз відмовляється від пропозиції Додена, нарешті, одружитися.

У головних ролях Жульєт Бінош, Бенуа Мажимель, Емманюель Саланже, Патрік Дʼассумсао, Галатеа Беллуджи, Ян Гемменекер

"Новий образ" (серіал)

На Apple TV+ з 14 лютого

Американський біографічний драматичний телесеріал, що його Тодд А. Кесслер створив для Apple TV+. Кінорозповідь присвячена взаєминам двох видатних кутюр'є XX століття - Коко Шанель та Крістіана Діора. До речі, роль Шанель тут теж втілює Жульєт Бінош, а роль Діора - австралійський актор Бен Мендельсон.

У серіалі мова про події під час нацистської окупації Парижа в часи Другої світової війни, коли Крістіанові Діору вдається завдяки моді повернути світ до життя, про його кар’єрне зростання і суперництво з Коко Шанель, яке виявлялося не тільки у світі високої моди.

Перший сезон серіалу складається з 10 епізодів, перші три з яких вийшли одночасно, а інші виходитимуть по одному раз на тиждень.

У ролях Жульєт Бінош, Бен Мендельсон, Джон Малкович, Мейсі Вільямс, Емілі Мортімер та ін.

"Боб Марлі: One Love"

У кінотеатрах з 15 лютого

В основу цієї музичної драми покладені реальні події з життя найвідомішого виконавця пісень в стилі реггі - популярної музичної культури, що виникла і розвивалася на Ямайці – Боба Марлі. Попри те, що цього ямайського музиканта, який зумів здобути всесвітнє визнання, не стало у віці 36 років ще 1981 року (він помер від раку шкіри), його музика і сьогодні має чимало прихильників.

"Його музика вільно линула по всіх куточках світу минаючи кордони держав, - анонсують фільм. - Він проповідував любов, мир та свободу. Його вислови ставали популярними та переказувалися з вуст в уста. Боб Марлі здобув популярність, співаючи про світлих і натхненних людей, які цінують свободу. Навіть замах на його життя, в результаті якого тяжке поранення отримала дружина Ріта, не злякав його та не змусив його відмовитися від сповідуваних ідеалів".

Цікаво, що актора, який зумів би втілити на екрані легендарного Боба Марлі, шукали цілий рік, розглядаючи кандидатів з усього світу. Поки, нарешті, не знайшли британця Кінґслі Бен-Адіра. Лашана Лінч, яка зіграла дружину Марлі, також британка. Основні зйомки фільму проходили у Лондоні у грудні 2022 року.

У головних ролях Кінґслі Бен-Адір, Джеймс Нортон, Лашана Лінч, Майкл Гандольфіні

"Новобранець" (6 сезон)

На Hulu з 20 лютого

Американський детективний телесеріал, створений Алексі Гоулі для телеканалу "ABC" про чоловіка середніх років, який вирішив змінити своє життя. Виходу кожного нового сезону цього серіалу, оскільки він не тільки тримав у напрузі та дуже реалістично показував роботу поліцейських, а й містив чимало гумору та кумедних ситуацій, глядач дуже чекав. Український зокрема. Вважають не останнім чином також тому, що знімальній групі вдалося зробити його не лише розважальним, а й мотивуючим.

У ролях Натан Філліон, Елісон Толман, Річард Т. Джонс. Джонс та ін.

"Мадам Павутина"

У кінотеатрах з 15 лютого

Фільм від режисерки Ес Джей Кларксон, виходу якого дуже чекали шанувальники кіновсесвіту Людини Павука. Але - по його появі - цей фільм західні критики розірвали на шмаття, назвавши найгіршим, який тільки можна уявити. Все ж - оскільки західні ЗМІ вже пишуть про великий розрив у оцінках критиків та глядачів -, то варто, мабуть, тим, хто любить такі кінооповіді, все ж піти та подивитися особисто. Щоб мати власну думку.

Проєкт почали розробляти у 2019 році, одразу після того, як був завершений сценарій фільму "Морбіус". Персонаж Мадам Павутини вперше з'явився на сторінках коміксів у 1980 році. У цій стрічці героїня (на роль якої затвердили Дакоту Джонсон ("50 відтінків сірого") на кіноекрані з'являється вперше.

"Парамедикиня із Нью-Йорка Кессі Веб щодня рятує чиїсь життя, - анонсують фільм. - Кессі вижила дивом і відтоді її переслідують дивні видіння. Дуже швидко вона зрозуміла, що отримала можливість бачити майбутнє. Три дівчини, з якими вона не була знайома раніше, у небезпеці. За ними усіма полює таємничий зловісний незнайомець".

У ролях Дакота Джонсон, Емма Робертс, Сідні Свіні, Адам Скотт, Ізабела Мерсед, Заша Мемет.