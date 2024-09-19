Польща відібрала на "Оскар-2025" фільм про українську родину на початку повномасштабної війни
Драма Доміана Коцура "Під вулканом" про українську родину, яка не може повернутися додому через вторгнення РФ, змагатиметься за "Оскар-2025" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою"
Про це повідомляє Deadline.
Оскарівський комітет Польщі відібрав фільм "Під вулканом" режисера Доміана Коцура як офіційну заявку від країни на здобуття премії Американської академії кіномистецтва в 2025 році. Стрічка змагатиметься за статуетку в номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".
Світова прем’єра "Під вулканом" відбулася на цьогорічному кінофестивалі в Торонто 8 вересня. Фільм розповідає про українську родину, яка проводить останній день відпустки на Тенерифе, Іспанія. Тут вони дізнаються, що Росія розпочала повномасштабну війну в Україні. Ця звістка затримує їх на острові, де їм доводиться боротися з ізоляцією, боргом, страхом і одне з одним.
Сценарій написав режисер Доміан Коцур та Марта Конажевська. Ролі виконали українські актори Софія Березовська, Роман Луцький, Анастасія Карпенко та Федір Пугачов.
Стрічка також буде показана на кінофестивалі в Гдині. Вона стане фільмом відкриття фестивалю.
Український Оскарівський комітет обрав фільм, який претендуватиме на 97-му премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Це стрічка "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка.
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