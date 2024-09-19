Польща відібрала на "Оскар-2025" фільм про українську родину на початку повномасштабної війни

Про це повідомляє Deadline.

Оскарівський комітет Польщі відібрав фільм "Під вулканом" режисера Доміана Коцура як офіційну заявку від країни на здобуття премії Американської академії кіномистецтва в 2025 році. Стрічка змагатиметься за статуетку в номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

Світова прем’єра "Під вулканом" відбулася на цьогорічному кінофестивалі в Торонто 8 вересня. Фільм розповідає про українську родину, яка проводить останній день відпустки на Тенерифе, Іспанія. Тут вони дізнаються, що Росія розпочала повномасштабну війну в Україні. Ця звістка затримує їх на острові, де їм доводиться боротися з ізоляцією, боргом, страхом і одне з одним.

Сценарій написав режисер Доміан Коцур та Марта Конажевська. Ролі виконали українські актори Софія Березовська, Роман Луцький, Анастасія Карпенко та Федір Пугачов.

Стрічка також буде показана на кінофестивалі в Гдині. Вона стане фільмом відкриття фестивалю.

Український Оскарівський комітет обрав фільм, який претендуватиме на 97-му премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Це стрічка "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка.