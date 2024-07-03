Помер оскарівський лауреат, сценарист фільмів "Китайський квартал" і "Місія нездійсненна" Роберт Таун
Американський режисер та сценарист, володар премії "Оскар" за сценарій фільму "Китайський квартал" і визнаний майстер сценарного мистецтва Роберт Таун помер у 89-річному віці
Про це повідомляє Variety.
1 липня у своєму будинку в Лос-Анджелесі помер сценарист і режисер Роберт Таун. Йому було 89 років. Про смерть повідомив публіцист Керрі Макклюр.
Протягом довгої кар’єри, що почалася в 1960-х роках, коли він пішов працювати актором і сценаристом у режисера Роджера Кормана, Таун став одним із найзатребуваніших сценаристів в історії кіно. Його знову і знову кликали розв’язувати структурні проблеми та створювати гарні повороти у фільмах.
Таун став відомим у 1970-х роках завдяки трьом ключовим хітам: "Остання деталь" (1973), "Китайський квартал" (1974) і "Шампунь" (1975). Усі три сценарії були номіновані на "Оскар", а "Китайський квартал" приніс Тауну статуетку.
Попри те, що більшість сценаріїв, написаних Тауном, не згадувалися в титрах, він отримав рідкісну честь у 1973 році, коли режисер "Хрещеного батька" Френсіс Форд Коппола подякував йому у своїй промові на врученні "Оскара" за сценарій зворушливої та ключової сцени в саду Пачіно-Брандо — сцени, якої немає в книзі Маріо П'юзо.
Творчий шлях Тауна розпочався з телевізійних шоу "Людина з U.N.C.L.E." і "Шоу Ллойда Бріджеса". Визначною точкою відліку в його кар'єрі вважається стрічка "Бонні і Клайд" режисера Артура Пенна. Сценарій до цього фільму зробив Роберта Тауна одним з найпопулярніших гострайтерів Голлівуду.
Останній фільм, над яким працював Роберт Таун, — мелодрама "Запитай у пилу" (2006). Сценарій до нього він написав за мотивами однойменного роману Джона Фонте.
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