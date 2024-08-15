Померла зірка фільму "Щоденник памʼяті" Джина Роулендс

Про це пише ВВС.

Американська зірка Джина Роулендс, найбільш відома за ролями у фільмах "Щоденник памʼяті", "Інша жінка", "Глорія", "Ключ від усіх дверей", померла у своєму будинку в Індіан-Веллсі, Каліфорнія. 19 червня акторці виповнилося 94 роки.

Причина смерті не повідомлялася, але відомо, що вона страждала від хвороби Альцгеймера.

Роулендс припинила зніматися у 2015 році після того, як виграла чотири премії "Еммі", два "Золоті глобуси" та отримала номінації на "Оскар".

І стрічка "Жінка під впливом", і "Глорія", які принесли їй номінації на "Оскар", були створені разом з її колишнім чоловіком Джоном Кассаветісом.

Народившись у Вісконсині, вона переїхала до Нью-Йорка та знялася в бродвейському дебюті The Seven Year Itch.

У 1956 році вона зіграла головну роль у бродвейській виставі "Серед ночі".

У 2015 році вона отримала почесний "Оскар" за довгу акторську кар'єру.

"Працювати так довго? Я навіть не думала, що проживу так довго", — прокоментувала вона Variety.

У 2004 році вона знялася у фільму свого сина Ніка Кассаветіса "Щоденник памʼяті", де зіграла жінку, яка страждає на деменцію.

"Ми витратили багато часу на розмови про хворобу Альцгеймера і бажання бути реалістичними з нею, і тепер, протягом останніх п’яти років, вона сама хворіла на хворобу Альцгеймера. Вона в повній деменції. І це так божевільно — ми пережили це, вона зіграла це, і тепер все залежить від нас", - сказав Кассаветіс.