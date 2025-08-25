Помічник режисера "Емілі в Парижі" помер під час зйомок 5-го сезону

Про це повідомляє Variety.

"Ми з глибоким сумом повідомляємо про раптову смерть члена продюсерської родини "Емілі в Парижі". Наші серця з родиною та близькими цієї людини в цей неймовірно важкий час", – заявив речник Paramount Television Studios.

Дієго Борелла був третім помічником режисера у Венеції, італійцем. За повідомленнями італійських новинних агентств, Борелла знепритомнів близько 19:00 у четвер, 21 серпня, під час зйомок нового сезону серіалу "Емілі в Парижі" у Венеції. Знімальна група готувалася до сцени в готелі "Даніелі".

Медики на знімальному майданчику намагалися реанімувати Бореллу, але його оголосили мертвим на місці події через раптовий серцевий напад, повідомляє місцеве видання. Йому було 47 років.

Зйомки 5-го сезону "Емілі в Парижі" були призупинені після інциденту та відновлені в суботу.

Виробництво шоу Netflix триває в різних частинах Європи. Зйомки розпочалися в Римі в травні, потім повернулися до Парижа в червні та тривали у Венеції з серпня.

У 5-му сезоні знімаються Лілі Коллінз, Філіппін Леруа-Больє, Ешлі Парк, Лукас Браво, Семюел Арнольд, Бруно Гуері, Вільям Абаді, Люсьєн Лавісконт, Еухеніо Франческині, Талія Бессон, Пол Форман, Арно Бінар, Мінні Драйвер, Браян Грінберг та Мішель Ларок. Окрім виконання головної ролі, Коллінз є продюсером серіалу. Виконавчим продюсером є творець і сценарист Даррен Стар разом з Тоні Ернандесом, Ліллі Бернс, Ендрю Флемінгом, Стівеном Брауном, Елісон Браун, Робін Шифф, Грантом Слоссом та Джо Мерфі. Продюсерами шоу є MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions та Jax Media.