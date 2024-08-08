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Porsche з фільму "Ризикований бізнес", на якому Том Круз вчився водити, продадуть на аукціоні за $1,7 млн

Дар'я Тарасова
8 серпня, 2024 четвер
14:03
Кіно Porsche з фільму "Ризикований бізнес" з Томом Крузом

Ретро-спорткар, який переїхав 21-річного американського актора Тома Круза в культовому фільмі 1983 року "Ризикований бізнес", виставили на продаж

Зміст
  • Porsche з фільму "Ризикований бізнес" з Томом Крузом
  • Porsche з фільму "Ризикований бізнес" з Томом Крузом
  • Porsche з фільму "Ризикований бізнес" з Томом Крузом
  • Porsche з фільму "Ризикований бізнес" з Томом Крузом
  • Porsche з фільму "Ризикований бізнес" з Томом Крузом

Про це пише The Sun.

Ретро-спорткар 1979 року Porsche 928, нам якому, як вважається, американський актор Том Круз вчився керувати автомобілем, а також який зʼявився у фільмі "Ризикований бізнес", продадуть на аукціоні. Машина свого часу була названа автомобілем десятиліття.

Увагу кінорежисера Пола Брікмана привернули золотий кузов, пишний дизайн і спортивні характеристики Porsche 928. Авто зʼявляється у головній ролі його фільму 1983 року.

"Ризикований бізнес" розповідає про пригоди та нещасні випадки, що стаються з підлітком багатих батьків, який розбиває дорогу машину свого тата та перетворює свій сімейний будинок на бордель, намагаючись покрити рахунки за ремонт. Цього підлітка зіграв 21-річний Том Круз. Цей фільм зазвичай називають його проривною роллю.

В одній із найвідоміших сцен Porsche скочується з пірса в озеро Мічиган, дорогою наїжджаючи на Круза, який забуває поставити ручне гальмо.

У зйомках було використано три ідентичні моделі Porsche 928, і тепер одна була виставлена ​​на продаж. Це не той автомобіль, який занурився в озеру, тому він залишається у чудовому стані. 

У машині є також підписи від акторського складу фільму всередині та деякі цитати зі сценарію.

Porsche з фільму "Ризикований бізнес" з Томом Крузом

Фото: cars.bonhams.comPorsche з фільму "Ризикований бізнес" з Томом Крузом

Фото: cars.bonhams.com

Двигун має потужність 230 кінських сил, забезпечуючи максимальну швидкість 230 км/год. Орієнтовна ціна складає близько $1,7 млн, проте фінальна ставка може бути значно вищою.
 

Теги:
Культура
Шоу-бізнес
авто
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