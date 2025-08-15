Про ірландську співачку Шинейд О'Коннор знімуть фільм

Про це повідомляє Variety.

Ірландська продюсерська компанія ie: entertainment, яка співпрацювала зі співачкою Шинейд О'Коннор під час створення документального фільму про неї Nothing Compares, а також такі ірландські компанії, як Nine Daughters ("Божі створіння", "Леді Макбет") та See-Saw Films ("Повільні коні") працюють над байопіком про музикантку.

Фільм, робота над яким триває з моменту виходу документального фільму Nothing Compares у 2022 році, режисерує Джозефін Декер за сценарієм ірландської письменниці Стейсі Грегг. Продюсерами будуть засновниця гурту Nine Daughters Фодхла Кронін О'Райлі та оскароносний дует Єна Каннінга та Еміля Шермана. Розробку фільму фінансує BBC Film.

О'Коннор стала однією з найлегендарніших постатей в історії ірландської культури та першопрохідницею для жінок у всьому світі. У 23 роки вона отримала премію "Ґреммі" за свій другий альбом I Do Not Want What I Haven’t Got, який провів шість тижнів на першому місці в чарті Billboard США у 1990 році та містив хіт Nothing Compares 2 U - одну з найбільш продаваних пісень року. Альбом і сингл отримали численні світові музичні нагороди, зокрема Billboard та Brit Award, а О'Коннор стала першою жінкою, яка виграла нагороду MTV "Відео року".

Окрім цього, О'Коннор була пристрасною активісткою та, як вона сама це описувала, "співачкою протесту", використовуючи свою платформу для викриття таких проблем, як сексизм у музичному бізнесі та корупція в католицькій церкві.

Біографічний фільм досліджуватиме раннє життя О'Коннор та її старт у музичній індустрії. Він розповість історію про те, як одна молода жінка з Дубліна підкорила світ, досліджуючи, як її світова слава, можливо, була побудована на її таланті, але її ім'я стало синонімом її зусиль привернути увагу до злочинів, скоєних католицькою церквою та ірландською державою.