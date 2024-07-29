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Головна Культура Стала відома причина смерті ірландської співачки Шинейд О'Коннор

Стала відома причина смерті ірландської співачки Шинейд О'Коннор

Дар'я Тарасова
29 липня, 2024 понедiлок
16:30
Культура Шинейд O’Коннор

Чоловік володарки премії "Греммі" Шинейд О'Коннор Джон Рейнольдс через рік після смерті співачки офіційно зареєстрував причину її загибелі

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Про це пише New York Post.

Через рік після смерті 56-річної співачки й композиторки, однієї з головних зірок ірландської попсцени Шинейд O’Коннор стала відома причина трагедії. Володарка "Греммі" померла 26 липня 2023 року від хронічної обструктивної хвороби легень, до якої доєдналася астма.

Зазначається, що на момент смерті співачка також боролася з інфекцією дихальних шляхів. Причина смерті була офіційно зареєстрована цього тижня в Ламбеті, Лондон, її чоловіком Джоном Рейнольдсом.

У свідоцтві про смерть легендарної співачки написано, що вона померла від "загострення хронічної обструктивної хвороби легень і бронхіальної астми разом з інфекцією нижніх дихальних шляхів низького ступеня".

Столичну поліцію Лондона викликали у квартиру О'Коннор 26 липня 2023 року після отримання повідомлень про жінку без свідомості. Після того, як стало відомо, що померлою була О'Коннор, поліція швидко оприлюднила заяву, що її смерть не розглядається як підозріла.

Крім музики, вона була відомою громадянською активісткою, виступала за захист прав людини, жінок та біженців, за відокремлення Північної Ірландії від Великої Британії та возз’єднання із незалежною Ірландією.

26 липня 2023 року стало відомо, що ірландська співачка померла у 56-річному віці. Причина смерті була невідома.


 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
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