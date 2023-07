В Ірландії померла відома співачка, володарка "Греммі" Шинейд O’Коннор

Про це пише "Радіо Свобода".

Крім музики, вона була відомою громадянською активісткою, виступала за захист прав людини, жінок та біженців, за відокремлення Північної Ірландії від Великобританії та возз’єднання із незалежною Ірландією.

Найвідоміша пісня у виконанні O’Коннор – Nothing Compares 2 U - стала у 1990 році головним світовим хітом за версією Billboard Music Awards. На її рахунку 10 альбомів, один з яких, I Do Not Want What I Haven’t Got, приніс їй премію «Греммі».

У 2017 році O’Коннор публічно розповіла, що бореться із психічним захворюванням – біполярним розладом. Через рік вона прийняла іслам і змінила ім’я на Шухаду Давітт.