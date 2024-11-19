Red One - Різдвяний блокбастер з Дуейном Джонсоном та Крісом Евансом

Red One - Різдвяний блокбастер

У місцевому торговому центрі Санта-Клаус (Дж. К. Сіммонс) сумлінно вислуховує різдвяні побажання дітей. Каллум Дріфт (Джонсон), головний ELF — організація в стилі Секретної служби, якій доручено захищати Санту — стежить за тим, щоб ніхто не пропускав чергу, і щоб кожне печиво було обнюхане на отруту. Він з огидою спостерігає, як розпещені діти та їхні погані батьки борються за подарунки. Каллуму досить. Це буде його останнє Різдво після сотень років поруч із Сантою. Коли титулований Червоний (позивний Санти) злітає з місцевого аеропорту в супроводі винищувача, бар’єр безпеки Північного полюса порушує команда спецназівців, які підстерігають свою ціль.

Та раптом Санту викрали, і Каллуму потрібно, щоб Джек знайшов його до того, як Різдво зіпсується…

Акторський склад:

Дуейн Джонсон, Кріс Еванс, Дж. К. Сіммонс, Люсі Лью, Кірнан Шипка, Бонні Хант, Крістофер Хівджу, Нік Кролл, Уеслі Кіммел, Мері Елізабет Елліс, Вят Хант, Ланц Даффі, Марк Еван Джексон, Ешлі Доменг, Коді Істербрук, Джон Рудницький, Морла Горрондона, Дженна Канелл, Род Максвелл, Федір Стир, Октавія Грейс, Метью Зук, Кора Касс, Ахмад Гафурі, Джефф Чейз та інші.