Режисер Ахтем Сеїтаблаєв розповів, чи зазнає тиску його син у Криму через службу батька в ЗСУ
Український актор і режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеїтаблаєв поділився, як в окупованому Криму ставляться до його сина, знаючи, хто його батько
Про це він сказав в інтервʼю Славі Дьоміну для його проєкту "Слава+".
Зірка фільмів "Додому" та "Інший Франко", режисер стрічок "Кіборги", "Захар Беркут" та "Мирний-21" Ахтем Сеїтаблаєв розповів, що один з його дітей, син Селім, досі проживає в анексованому Росією Криму. Хлопець має російський паспорт, що є обовʼязковою умовою для проживання людини на півострові.
"Це аусвайс (видане німецькими окупантами під час Другої світової війни посвідчення особи, - ред.)", - уточнив режисер.
Сеїтаблаєв поділився, як на сина впливає те, що його батько служить в українській армії.
"Їм непросто. Їм доволі часто нагадують. Це відбувається у школі. Він змінив 4 школи. Син займається спортом, він доволі терпляча людина, але може і постояти за себе. Я як тато кажу йому, щоб він не наражався на небезпеку. Йому казали, що батько не на правильному боці, [а сам Селім] син терориста. Але в наших коротких розмовах, які іноді відбуваються, я знаю, що він пишається мною", - заявив режисер.
Сеїтаблаєв і нині є військовослужбовцем. Відповідаючи на питання Дьоміна, чому він має змогу їздити на інтервʼю, а не перебуває у війську, режисер пояснив: "Тому що я проходжу службу останні півтора року в управлінні комунікацій штабу командування сил територіальної оборони ЗСУ. Я художній керівник такого підрозділу, як ТрО-медіа - це неофіційна назва - саме структури управління комунікації".
Він також розповів, чим займається на службі.
"Ми доволі багато їздимо скрізь, у тому числі по лінії зіткнення. Ми створюємо те, що потім показуємо за кордоном. Це документалістика, освітні програми, аналітика і в тому числі й художні фільми", - додав режисер.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.48
- EUR Купівля 45.77Продаж 46.42
- Актуальне
- Важливе