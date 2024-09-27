Режисер Ахтем Сеїтаблаєв розповів, чи зазнає тиску його син у Криму через службу батька в ЗСУ

Про це він сказав в інтервʼю Славі Дьоміну для його проєкту "Слава+".

Зірка фільмів "Додому" та "Інший Франко", режисер стрічок "Кіборги", "Захар Беркут" та "Мирний-21" Ахтем Сеїтаблаєв розповів, що один з його дітей, син Селім, досі проживає в анексованому Росією Криму. Хлопець має російський паспорт, що є обовʼязковою умовою для проживання людини на півострові.

"Це аусвайс (видане німецькими окупантами під час Другої світової війни посвідчення особи, - ред.)", - уточнив режисер.

Сеїтаблаєв поділився, як на сина впливає те, що його батько служить в українській армії.

"Їм непросто. Їм доволі часто нагадують. Це відбувається у школі. Він змінив 4 школи. Син займається спортом, він доволі терпляча людина, але може і постояти за себе. Я як тато кажу йому, щоб він не наражався на небезпеку. Йому казали, що батько не на правильному боці, [а сам Селім] син терориста. Але в наших коротких розмовах, які іноді відбуваються, я знаю, що він пишається мною", - заявив режисер.

Сеїтаблаєв і нині є військовослужбовцем. Відповідаючи на питання Дьоміна, чому він має змогу їздити на інтервʼю, а не перебуває у війську, режисер пояснив: "Тому що я проходжу службу останні півтора року в управлінні комунікацій штабу командування сил територіальної оборони ЗСУ. Я художній керівник такого підрозділу, як ТрО-медіа - це неофіційна назва - саме структури управління комунікації".

Він також розповів, чим займається на службі.

"Ми доволі багато їздимо скрізь, у тому числі по лінії зіткнення. Ми створюємо те, що потім показуємо за кордоном. Це документалістика, освітні програми, аналітика і в тому числі й художні фільми", - додав режисер.



