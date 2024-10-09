Режисер "Оппенгеймера" Крістофер Нолан працює над новим фільмом, в якому може зіграти Метт Деймон

Про це пише Variety.

Британський кінорежисер, сценарист і продюсер, останній фільм якого "Оппенгеймер" у березні цього року виграв 7 премій "Оскар", зокрема у категоріях "Найкращий фільм" та "Найкраща режисерська робота", повертається на Universal для роботи над наступною стрічкою.

Американський актор Метт Деймон, який знявся в його "Інтерстелларі" і "Оппенгеймері", веде переговори про головну роль. Нолан збирається написати сценарій та продюсувати стрічку разом з дружиною Еммою Томас.

Не дивно, що Нолан обʼєднався з Universal, адже окрім 7 премій "Оскар", "Оппенгеймер" також отримав $958 млн у прокаті.

Джерела повідомляють, що Universal планує премʼєру фільму на 17 липня 2026 року. Подробиці сюжету наразі залишаються в таємниці.

"Оппенгеймер" став першим фільмом Нолана, знятим поза співпрацею з Warner Bros. за майже 20 років. Ситуація змінилася у 2020 році, коли керівник WarnerMedia Джейсон Кілар вирішив провести прем’єру фільмів, створених за рік, на HBO Max.

Хоча в цей період у Нолана не було прем’єри фільму, він тоді оприлюднив заяву, в якій критикував стратегію: "Деякі з найбільших кінематографістів нашої індустрії та найважливіших кінозірок лягали спати напередодні, думаючи, що працюють на найкращу кіностудію, а прокинулися, щоб дізнатися, що вони працюють на найгірший стримінговий сервіс".

Він зняв "Оппенгеймер" на Universal, і зрештою фільм вийшов в один момент іншим проєктом Warner Bros. "Барбі".

