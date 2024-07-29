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Роберт Дауні-молодший зніметься у двох наступних "Месниках"

Дар'я Тарасова
29 липня, 2024 понедiлок
11:03
Кіно Роберт Дауні-молодший зʼявиться у наступних "Месниках"

Американський актор і продюсер Роберт Дауні-молодший повертається до супергеройських фільмів Marvel після п’ятирічної перерви

Зміст

Про це пише ВВС.

59-річний американський актор і продюсер Роберт Дауні-молодший на заході Comic Con у Сан-Дієго оголосив, що повернеться до ролі доктора Віктора фон Дума - видатного лиходія з коміксів, які породили популярну серію фільмів. Дауні-молодший з'явився на сцені, сховавшись за культовою маскою Доктора Дума та зеленим плащем.

Роберт Дауні-молодший зʼявиться у наступних "Месниках"

Фото: GettyImages

Дауні-молодший зніметься у фільмі "Месники: Судний день", який має вийти у травні 2026 року, а ще за рік — у наступній частині під назвою "Таємні війни". 

"Мені подобається грати складних персонажів", - сказав Дауні-молодший у розмові з журналістами.

У 2008 році актор зіграв важливу роль у запуску кіновсесвіту Marvel, знявшись у його першому фільмі "Залізна людина". Востаннє він з’являвся у фільмі Marvel "Месники: Фінал" 2019 року.

У 2025 році Marvel планує випустити ще три фільми, перш ніж "Месники" повернуться на великі екрани.

Серія фільмів Marvel компанії Disney зібрала $30 млрд – це перша франшиза, яка це зробила, але прибутки сповільнилися в останні роки.
 

Теги:
Культура
Шоу-бізнес
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