Сила "Марії": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Марія"

У кінотеатрах з 28 листопада

Мова про завершальний фільм у трилогії чилійського режисера Пабло Ларраїна, яку він присвятив знаковим жінкам XX століття і де показує цих жінок не забронзовілими, а живими людьми з їхніми слабкостями та страхами. Ідеться про стрічку з Анджеліною Джолі в головній ролі про життя однієї з найвеличніших оперних дів ХХ століття Марії Каллас, яка у цілковитій самотності померла на 54-році життя у своїй квартирі у Парижі. Варте уваги, що роль Джолі у цьому фільмі (який вперше представили на 81-му Венеційському міжнародному кінофестивалі - в основній конкурсній програмі) уже назвали найкращою в біографії акторки. Овації після прем'єри не стихали 8 хвилин. А попередні два фільми Пабло Ларраїна були присвячені Жаклін Кеннеді ( "Джекі" (2016) з Наталі Портман в головній ролі) та принцесі Діані ( "Спенсер" (2021), де в образ головної героїні перевтілилась Крістен Стюарт). Між іншим, згадані фільми подарували номінації на "Оскар" і Наталі Портман, і Крістен Стюарт. Якщо на "Оскар" за роль у стрічці Пабло Ларраїна претендуватиме Анджеліна Джолі, то це буде вже її друга така нагорода.

Отож "16 вересня 1977 року у своїй квартирі у Парижі померла від серцевого нападу легендарна оперна співачка Марія Каллас. Останні роки свого життя вона не співала – бо втратила голос – та жила усамітнено. Яким був останній тиждень життя легенди? Про що згадувала, за чим жалкувала та чому раділа Марія?"

У головних ролях Анджеліна Джолі, Валерія Голіно, Коді Сміт-МакФі

"Сенна"(серіал)

На Netflix з 29 листопада

Бразильський біографічний драматичний ммінісеріал заснований на житті гонщика Айртона Сенни. Триразовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1 Сенна вважається одним із найкращих гонщиків за всю історію Формули-1. У віці 34 років Сенна загинув в аварії на Гран-прі Сан-Марино в Імолі, врізавшись на швидкості понад 200 км/год в бетонну загорожу. За своє життя Айртон Сенна виграв три титули чемпіона світу, 41 гонку та 65 кваліфікацій, однак саме після його загибелі у Формулі-1 почалися важливі зміни регламенту безпеки. Кажуть, що саме ці зміни і стали головною перемогою Сенни, адже в подальших страшних аваріях на такиїхї гонках у спортсменів суттєво зросли шанси вижити.

Серіал з шести епізодів розповідає про початок гоночної кар'єри Айртона Сенни, його переїзд до Великобританії та основні події життя до трагічної загибелі у 1994 році.

"Лускунчики"

На Hulu та Disney+ з 29 листопада

Американська комедія режисера Девіда Гордона Гріна за сценарієм Ліланда Дугласа з Беном Стіллером у головній ролі, яку вперше показали на Міжнародному кінофестивалі в Торонто 2024 року. Попри те, що стрічка отримала неоднозначні відгуки кінокритиків, для популярного американського коміка Бена Стіллера ( який дебютував на великому екрані у стрічці Стівена Спілберга "Імперія сонця") участь у фільмі стала вгомою пропозицією роботи за останніх кілька років. Чим це цікаво для України? Насамперед з двох причин. Зірка фільмів "Ніч у музеї", "Знайомство з батьками" та інших Бен Стіллер, батьки якого родом із Польщі, не тільки відкрито висловив підтримку України у війні з Росією, а ще й як посол доброї волі ООН у перший рік війни приїхав до Польщі, щоб зустрітися з українськими біженцями, а тоді - до України. Він не лише відвідав Київ та Львів, а й поїхав до зруйнованого рашистами Ірпеня, де записав послання до світу. Ну і друга причина - загальнолюдська: попри все наближається Різдво. І стрічки (нехай подекуди з неособливо оригінальним сюжетом) - таки реальна можливість, бодай, на якусь годину відійти від жорстокої дійсності

У ролях Бен Стіллер, Лінда Карделліні, Тобі Гасс та ін.

"Снігова сестричка"

На Netfliх з 29 листопада

Ще один фільм, який знаменує: Різдво буде. І такі стрічки в цей час хочеться подивитися значно більше, ніж кривавий горор. Зворушливий норвезький різдвяний фільм за мотивами бестселера Маї Лунде та Лізи Айсато. До речі, цей бестселер українською побачив світ у Видавництві Старого Лева. А загалом перекладений 31 мовою.

Напередодні Різдва, яке збігається з його днем народження, хлопчик Джуліан разом з родиною переживає болючі емоції. Стає зрозуміло, що жодного свята не буде. Але зустріч із Гедвіґ допомагає повірити: святкову магію можна повернути. Тільки от хто той загадковий похмурий чоловік, якого завжди можна зустріти біля її будинку?

"Юний хлопчик, чия сім’я в скорботі забула про Різдво, зав’язує несподівану дружбу з веселою дівчинкою, святкового настрою якої вистачить на всіх", - анонсують фільм

У ролях Мудіт Ґупта, Селіна Маєр Говланд, Оле Стейнк’єр Оєн, Ян Селід та інші.

"Ваяна 2"

У кінотеатрах з 28 листопада

Цей сімейний пригодницький мультфільм продовжує однойменний анімаційний фільм, що вийшов на екрани у 2016 році. Тоді "Ваяна" мала шалений успіх, зокрема через оригінальну музику та пісні. До роботи над продовженням повернулись композитори з першого мультфільму, а також актори озвучування. Сценарист і режисер фільму - Девід Деррік-молодший, для якого стрічка стала режисерським дебютом.

"Минуло три роки відколи Ваяна попливла з рідного острова у незвіданий безкраїй океан, - описують фільм. - Тоді вона знайшла зниклий артефакт та повернула процвітання острову. Дівчина отримує сповіщення від своїх пращурів та розуміє, що знову має вирушити у далеку подорож. Їй доведеться змагатись зі злим богом бурі, тож без допомоги давнього друга Мауї, напівбога, який може змінювати свою подобу, Ваяна не впорається".