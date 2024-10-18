Скандальний "Учень…" вже тут: що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Ізюм. Звільнений"

У кінотеатрах з 17 жовтня

Документальна стрічка режисера Дмитра Чорного про експедицію співробітників Національного музею історії України у Другій світовій війні у щойно звільнений Ізюм на Харківщині восени 2022 року. Властиво, знімальна група вирушала разом із музейниками на Харківщину в експедицію для того, щоб фільмувати процес збирання воєнних артефактів для майбутніх експозицій. А виявилося, що відзнятий матеріал чудово ляже в окрему розповідь. Мова про перший український фільм з елементами доповненої реальності, коли під час перегляду можна перейти за qr-кодом і побачити інший вимір показаного. І можливо, на переглядах глядацька зала не тріщатиме від кількості охочих подивитися цю стрічку на великому екрані, але однозначно такі кінорозповіді мають бути. Адже вони розкривають секрет не лише для світу, а й нас самих – чому ми вистояли.

Важливий і ще один момент : виробники обіцяють перерахувати 50% прибутку від продажу квитків на підтримку 3-ї окремої штурмової бригади.

"Учень. Історія Трампа"

У кінотеатрах з 17 жовтня

Цей гостросатиричний байопік про молоді роки американського політика Дональда Трампа зняв ірано-данський режисер Алі Аббасі, який уже не вперше знімає на гостру тему, й окремі проєкти якого заборонені для показу в Ірані та Росії. Має проблеми з прокатом (зокрема у США) і ця стрічка, над якою працювали Канада, Данія, Ірландія, Швеція, Велика Британія, США. Адже цей прокат стартує менш ніж за місяць до виборів президента, на пост якого претендує сам Трамп. А відтак команда кандидата в президенти намагалася всіляко перешкодити виходу стрічки до президентських виборів, ще коли цю стрічку вперше презентували на цьогорічному Каннському кінофестивалі. Адже фільм - про шлях становлення бізнесмена і політика Трампа у 1970-1980-х. І з усіх поглядів цей шлях дуже сумнівний.

"Від сором’язливого мрійника про багатство до акули бізнесу не виростають просто так. Для Дональда Трампа, сина нью-йоркського забудовника, цей шлях скоротив талановитий наставник. Рой Кон, юрист та прокурор, супроводжував Дональда Трампа у перші роки його бізнес-кар’єри. Де натиснути та як залякати він знав ідеально. Поради, озвучені у 70-х та 80-х роках, сформували особистість, яка має вплив не лише на будівельну галузь Нью-Йорка, а й на політику в країні та навіть у всьому світі".

У головних ролях Себастіан Стен, Джеремі Стронг, Марія Бакалова, Мартін Донован, Чарлі Каррік, Катрін МакНаллі.

"Правдива терапія" (2 сезон)

На Apple TV+ з 16 жовтня

Очікуване продовження легкого та оптимістичного драмеді про психотерапевта, який вирішив говорити своїм пацієнтам тільки правду. Не тільки те, що головні ролі у серіали виконали іменитий Гаррісон Форд та відомий комедійний актор Джейсон Сігел (який, до слова, є також одним зі сценаристів та продюсерів цього шоу) затримали глядача біля екрана, а й теплота та емоційність дійства, настанова, що попри все, треба жити і рухатись далі. Замислений як розповідь про життя психотерапевтів, які допомагають своїм пацієнтам долати психологічні проблеми і водночас переживають власні складні життєві ситуації, цей серіал є сьогодні серед найочікуваніших психологічних драматичних серіалів.

Отож, у другому сезоні (який має 12 епізодів) Джиммі продовжує боротися з наслідками смерті дружини і тим, як це впливає на його взаємини з донькою та зі світом. Застосовуючи нетрадиційний підхід до терапії, він потрохи втрачає межі між особистим та професійним та змінює плин життя. І ніхто не сказав, що на гірше.

Варте уваги, що первісно серіал замислювався тривалістю на три сезони. Отож – ще не вечір.

У ролях Гаррісон Форд, Джейсон Сігел, Джессіка Вільямс, Люк Тенні та ін.

"Лінкольн для адвоката" (3 сезон)

На Netflix з 17 жовтня

Американський юридичний драматичний телевізійний серіал 2022 року, що його створив лауреат Emmy Девід Е. Келлі на основі бестселерів Майкла Коннеллі. До речі, перший сезон тримався в топі кращих серіалів Netflix 11 тижнів, другий - 8. Третій сезон обіцяє несподівані повороти сюжету, напругу, інтригу та гострі ситуації, що стали візитівкою серіалу. Інакше кажучи, на головного героя чекають нові юридичні виклики, які можуть коштувати йому не тільки репутації, а й життя.

У ролях Мануель Ґарсія-Рульфо, Нів Кемпбелл, Бекі Ньютон.

"Дикий робот"

У кінотеатрах з 17 жовтня

Американський анімаційний науково-фантастичний драматичний фільм режисера та сценариста Кріса Сандерса ("Ліло і Стіч", "Сімейка Крудсів", "Як приборкати дракона"), заснований на однойменній серії книг Пітера Брауна. Перший твір про персонажа вийшов друком у 2016 році та завоював престижні нагороди. На сьогодні видано три історії про робота Роз, Стрічку "Дикий робот" закордонна критика уже назвала одним з найкращих анімаційних фільмів року та справедливим претендентом на "Оскар". А також таким, що доводить, що голлівудська анімація все ще може запропонувати щось більше, ніж від неї очікують.

"Внаслідок катастрофи на безлюдному острові опиняється робот Роз, - анонсують фільм. - Незвіданий світ, наповнений небаченими раніше формами життя, несе чимало небезпек, навіть якщо ти робот і маєш міцний корпус. Аби вижити, Роз доведеться познайомитися ближче з усіма мешканцями острова та навіть подбати про маленьке осиротіле гусенятко".

У головних ролях Педро Паскаль, Стефані Сюй, Лупіта Ньон'о, Марк Гемілл, Кетрін О'Хара.

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