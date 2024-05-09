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Співачка FKA Twigs та Ніколас Кейдж зіграють Марію та Йосипа у фільмі жахів про Ісуса

9 травня, 2024 четвер
10:20
Кіно Ніколас Кейдж
Зміст

Американський актор Ніколас Кейдж, британська співачка FKA twigs і британський актор Ноа Джуп зіграють Святе сімейство у фільмі жахів Лотфі Натана "Син теслі"

Про це повідомляє Deadline.

Єгипетсько-американський режисер Лотфі Натана планує зняти фільм "Син теслі", який досліджуватиме історію дитинства Ісуса, яка рідко розповідається, у жанрі жахів. Головні ролі у стрічці виконають американська зірка Ніколас Кейдж, який зіграє Йосипа, британська співачка FKA twigs у ролі Марії та 19-річний актор Ноа Джуп, відомий за фільмами "Тихе місце" і "Диво".

Виробництвом займаються паризька студія Cinenovo та Spacemaker, яка базується в Лос-Анджелесі. Міжнародним прокатом займеться Goodfellas, окрім країн Північної Америки, які охопить Anonymous Content і WME.

Для роботи над сценарієм Натан надихнувся апокрифічним Євангелієм Дитинства від Фоми. Текст, датований II ст. н.е., розповідає про вчинені Ісусом Христом в дитинстві чудеса.

Згідно з офіційним синопсисом, "Син теслі" розповідає темну історію про сім’ю, яка ховається в Римському Єгипті. Син, відомий лише як "Хлопчик", починає сумніватися через іншу таємничу дитину, і він повстає проти свого опікуна, Теслі, розкриваючи втаємничені сили та долю, які йому недоступні. Використовуючи власну владу, Хлопчик і його сім’я стають об’єктом жахів, природних і божественних.

Дебютний повнометражний фільм Натана Harka був представлений на Каннському кінофестивалі в 2022 році в програмі "Особливий погляд". Стрічка принесла нагороду Адаму Бессу за найкращу чоловічу роль.
 

Теги:
Культура
Ісус Христос
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