Сталлоне переніс 7 операцій після перелому шиї на зйомках "Нестримних"

Про це пише Daily Mail.

77-річний американський актор і режисер Сильвестр Сталлоне розповів, що переніс 7 серйозних операцій після перелому шиї внаслідок зйомки сцени бійки в "Нестримних". Сталлоне, який виступив і режисером, і актором всіх чотирьох частин, тоді знімав сцену бійки зі Стівом Остіном — американським актором та колишнім професійним реслером.

"Стів знав. Я ніколи не оговтався після "Нестримних 1". Після того фільму фізично він ніколи не був таким, як раніше. Я попередив людей – не виконуйте самостійно трюки", – поділився Сталлоне.

Він зазначив, що добре памʼятає той удар.

"Я зробив дурниці", - зізнався актор.

Його дружина Флавін, коментуючи перенесені Сталлоне операції, каже: "Сильвестр намагається замаскувати біль, вдаючи, ніби цього не було. Йому не подобається, коли люди дізнаються, що він переніс стільки операцій на спині. Нашій родині дуже страшно щоразу, коли Сильвестру доводиться робити операцію, тому що ніколи не знаєш. . . ніхто не знає".

Донька зірки Скарлетт зауважила, що їй важко бачити, як її батько переживає знову і знову операції.

"Все моє дитинство він відчував біль", - уточнила Скарлетт.

Через нещасний випадок на знімальному майданчику Сталлоне потребував встановлення металевої пластини в шию, а також йому зробили спондилодез — зрощення хребта і лікували вивихи плечей.

