Стівен Спілберг працює над фільмом за коміксами Marvel 1980-х років

Про це повідомляє Deadline.

Під час презентації на щорічній конференції для власників кінотеатрів CinemaCon у Лас-Вегасі генеральний директор студії Paramount Pictures Браян Роббінс оголосив, що команди фільмів "Трансформери: Час Звіроботів" та "G.I. Joe: Атака Кобри" обʼєднаються для створення нового повнометражного фільму.

Ідея майбутньої стрічки заснована на сюжеті, який розгортався в коміксах Marvel 1980-х років, де бренди іграшок Hasbro тісно співпрацювали. У фіналі фільму "Трансформери: Час Звіроботів" (2023) герой, якого грає Ентоні Рамос, отримує таємниче повідомлення від члена команди G.I. Joe, що натякає на майбутню зустріч.

Виконавчим продюсером нового фільму став Стівен Спілберг, який вже давно залучений до франшизи "Трансформери". Поки що жоден режисер не підтвердив свою роботу в проєкті. Але ідею майбутнього блокбастера виношував режисер Стівен Кейпл молодший, який зняв "Час Звіроботів".

Кейпл молодший раніше повідомляв, що веде переговори про ще один фільм про трансформерів після успіху стрічки "Трансформери: Час Звіроботів". Картина заробила майже $439 млн, що перевершило касові збори фільму "Індіана Джонс і реліквія долі", який заробив $383 млн.

Продюсер "Трансформерів" Лоренцо ді Бонавентура повертається разом із Марком Вахрадяном, Майклом Беєм, Томом ДеСанто та Доном Мерфі.

Під час CinemaCon студія Disney показала трейлер фільму "Муфаса: Король Лев" та оголосила, що приквел вийде 20 грудня 2024 року.



