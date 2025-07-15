"Стійкість у нашій ДНК": Одеський міжнародний кінофестиваль презентував гасло і постер

Про це повідомили у facebook ОМКФ.

"Цьогорічний постер є своєрідним відображенням нинішнього стану України — розпеченої, вкритої ранами та тріщинами, але цілісної та сильної. Саме культура, важливою частиною якої є кіно, є потужним інструментом зцілення та обʼєднання країни", - прокоментували організатори заходу.

На постері 16-го ОМКФ, який відбудеться в Києві, зображений Дюк — знаковий образ Одеси та Одеського міжнародного кінофестивалю. Його доповнює червоне серце як "символ нашої людяності, стійкості та здатності до співпереживання".

Це все підкреслює слоган цьогорічного ОМКФ — "Стійкість у нашій ДНК".

фото: facebook/odesaiff

"На нашому цьогорічному постері можна побачити тріщини — вони говорять як про сліди травм, так і про шляхи, які народжуються крізь них. Хтось побачить у ньому землю, що горить, хтось — нервову систему країни. Але є символ, що нас обʼєднує — серце Дюка. Це серце Одеси, серце нашого фестивалю. Воно бʼється й у Києві як нагадування про нашу ідентичність, про чутливість і силу культури", — зазначила генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух.

