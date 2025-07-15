"Стійкість у нашій ДНК": Одеський міжнародний кінофестиваль презентував гасло і постер
Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ), який цього року відбудеться з 24 вересня по 4 жовтня в Києві, представив офіційний постер
Про це повідомили у facebook ОМКФ.
"Цьогорічний постер є своєрідним відображенням нинішнього стану України — розпеченої, вкритої ранами та тріщинами, але цілісної та сильної. Саме культура, важливою частиною якої є кіно, є потужним інструментом зцілення та обʼєднання країни", - прокоментували організатори заходу.
На постері 16-го ОМКФ, який відбудеться в Києві, зображений Дюк — знаковий образ Одеси та Одеського міжнародного кінофестивалю. Його доповнює червоне серце як "символ нашої людяності, стійкості та здатності до співпереживання".
Це все підкреслює слоган цьогорічного ОМКФ — "Стійкість у нашій ДНК".
фото: facebook/odesaiff
"На нашому цьогорічному постері можна побачити тріщини — вони говорять як про сліди травм, так і про шляхи, які народжуються крізь них. Хтось побачить у ньому землю, що горить, хтось — нервову систему країни. Але є символ, що нас обʼєднує — серце Дюка. Це серце Одеси, серце нашого фестивалю. Воно бʼється й у Києві як нагадування про нашу ідентичність, про чутливість і силу культури", — зазначила генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.51 Купівля 41.51Продаж 42.02
- EUR Купівля 48.37Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе