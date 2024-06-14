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Стрічка "Я і Фелікс" за романом військового Артема Чеха зʼявилася ще на трьох стримінгових платформах

14 червня, 2024 п'ятниця
16:12
Кіно "Я і Фелікс"

Фільм режисерки Ірини Цілик "Я і Фелікс" за романом "Хто ти такий?" Артема Чеха з письменником Юрієм Іздриком в головній ролі доступний на MEGOGO, SWEET.TV та Kyivstar ТБ

Зміст

Про це повідомляє Держкіно.

Дебютну стрічку режисерки Ірини Цілик "Я і Фелікс", зняту за романом "Хто ти такий?" її чоловіка — письменника і військового Артема Чеха, відтепер можна переглянути онлайн на стримінгових платформах MEGOGO, SWEET.TV та Kyivstar ТБ. На початку тижня фільм вийшов також на Netflix.

Фільм розповідає історію, що розвивається на тлі буремних 1990-х. Це розповідь про дорослішання хлопця Тимофія, його сім’ю, друзів, перше кохання і дружбу з Феліксом, який став частиною його родини. Ветеран війни в Афганістані, колишній контррозвідник з ПТСР і любитель хорошої музики — Фелікс відкриє Тимофію інший погляд на світ, який змінить життя хлопця назавжди.

Стрічка знята за мотивами книжки "Хто ти такий?" українського письменника та військовослужбовця Артема Чеха, який є чоловіком режисерки.

Головні ролі виконали Андрій Чередник — син режисерки та автора книжки "Хто ти такий?" та Юрій Іздрик — український письменник і поет. У фільмі також зіграли, зокрема, Володимир Гладкий ("Дільничий з ДВРЗ"), Андрій Ісаєнко ("Щедрик", "Кіборги", "Захар Беркут"), Анастасія Карпенко ("Як там Катя?", "Лікар Ковальчук") та інші. 

Фільм створено за підтримки державного агентства України з питань кіно, компанією ForeFilms.

Раніше режисерка Ірина Цілик повідомила, що 12 червня фільм став доступним на Netflix.

Теги:
Культура
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