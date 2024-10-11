Стримінг Peacock назвав імена чотирьох акторів, які знімуться у новій версії серіалу "Офіс"

Про це пише Variety.

Стримінговий сервіс Peacock після підтвердження ітерації оригінального серіалу "Офіс" оголосив імена акторів, які доєднаються до майбутнього проєкту. Так, до акторського складу долучились Ґбемісола Ікумело, Алекс Едельман, Тім Кі та Ерік Рейхілл.

Ґбемісола Ікумело — британська акторка і письменниця. Вона отримала нагороду BAFTA за свій короткометражний фільм Brain in Gear і нагороду за найкращу жіночу роль у комедії.

Алекс Едельман - американський стендап-комік, який отримав премію "Еммі" та спеціальну нагороду "Тоні" за комедійне шоу "Тільки для нас". Тім Кі відомий за ролями у фільмах "Як вони біжать" та "Один день", а Ерік Рейхілл - за фільмами "Дружба" і "Ведмідь". Вони приєдналися до анонсованих раніше акторів Доналла Глісона, Сабріни Імпакчіаторе, Мелвіна Грегга, Челсі Фрей і Рамони Янг.

Ікумело, Едельман і Рахілл також стануть сценаристами серіалу. Творці уточнили, що серіал не є перезапуском чи доповненням до "Офісу", а скоріше новим псевдодокументальним шоу з новим акторським складом у тому ж всесвіті. Подейкують, що наразі він називається The Paper, але офіційна назва не була оголошена.

"Група документалістів, яка увіковічила філію Дандер Міффлін у Скрентоні, шукає нову тему, коли виявляє історичну газету Середнього Заходу, що вмирає. Видавець намагається відродити її за допомогою репортерів-добровольців", - йдеться в офіційному описі.

Грег Деніелс, який розробив американську версію "Офісу", створює новий серіал разом з Майклом Команом. Обидва виступають виконавчими продюсерами разом із Рікі Джервейсом і Стівеном Мерчантом, які створили оригінальну британську версію серіалу.

