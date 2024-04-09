Суд виніс вирок зірці Marvel Джонатану Мейджорсу, звинуваченому у домашньому насильстві

Про це пише Variety.

34-річного американського актора Джонатана Мейджорса, який в супергеройських фільмах кіностудії Marvel грав суперлиходія Канґа Завойовника, засудили до одного року консультування з питань домашнього насильства після того, як минулого року він був засуджений за напад і домагання до своєї колишньої дівчини Грейс Джаббарі.

Актор повинен пройти 52-тижневу програму про домашнє насильство в Лос-Анджелесі, де він зараз проживає. У майбутньому в нього буде можливість частково віртуальних сесій. Він повинен продовжувати психотерапію, до якої він був записаний, і повідомляти про свій прогрес.

Суддя також видав постійний наказ про захист від будь-яких контактів між Джаббарі та Мейджорсом. Будь-які порушення або злочинна діяльність можуть призвести до тюремного ув'язнення.

Вирок був винесений у понеділок суддею Майклом Геффі в залі суду нижнього Мангеттена, майже через чотири місяці після того, як Мейджорса визнали винним у двох пунктах звинувачення у домаганнях і нападах на Джаббарі. Після двотижневого судового розгляду він мав бути винесений у січні, але його було відкладено на квітень через відхилені клопотання, подані його командою юристів.

Наприкінці березня стало відомо, що зірку Marvel Мейджорса заарештували через напад та домагання до жінки. 30-річна Грейс Джаббарі звинуватила актора в тому, що він вдарив її "розкритою рукою по обличчю" і забив їй шию. Це сталося, коли вони почали сваритися через те, що Мейджорс фліртував у телефонному листуванні з іншою жінкою.

Повідомлялося, що акторові висували звинувачення за кількома пунктами нападу третього ступеня, трьома пунктами замаху третього ступеня, одним пунктом домагань при обтяжувальних обставинах другого ступеня та за одним пунктом домагань другого ступеня.

Кіностудія Marvel оголосила, що звільнила Мейджорса після того, як його визнали винним у домаганні та нападі на свою колишню дівчину Грейс Джаббарі. На 2025 рік було заплановане розширення кіновсесвіту Marvel і виробництво стрічки "Месники: Династія Канґа", яка зосередиться на історії персонажа Мейджорса. Актор мав стати головним персонажем фільму, який тепер просто перейменовано на "Месники 5", але вихід все одно запланований на 1 травня 2026 року.