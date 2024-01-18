Супергеройська прем’єра. Дивіться "Марвели" онлайн на SWEET.TV

Вмикайте фільм "Марвели" онлайн українською і без реклами на SWEET.TV.

У національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є повна колекція фільмів Marvel.

Сюжет

Дар-Бенн, нова правителька крі, прагне відновити свій світ. І зробити це вона хоче за допомогою легендарних квантових браслетів. Використавши один із них, вона відкриває портал. Капітан Марвел та Моніка Рамбо, досліджуючи портал, міняються місцями. У вир подій потрапляє і Камала Хан, яка теж володіє квантовим браслетом.

Тим часом Дар-Бенн починає знищувати планети, щоб відродити свою. Капітан Марвел, Міс Марвел та Моніка мають навчитися взаємодіяти за нових обставин та зупинити винищення світів. У цьому їм допомагають Ф’юрі та Гуся. Але чи зможуть вони це зробити, і чи всі виживуть у битві?

Вмикайте фільм "Марвели" онлайн українською на SWEET.TV.

Цікаві факти

Історія про "перемикання" сил — це данина поваги оригінальній серії коміксів Marvel про Капітана Марвел 60-х та 70-х років.

Перший Капітан Марвел, точніше Мар-Велл (Mar-Vell), дебютував у Marvel Super-Heroes № 12 (грудень 1967). Він був створений Джином Коланом і Стеном Лі.

Це 33-й фільм у кінематографічному всесвіті Marvel і 15-й проєкт Семюела Л. Джексона.

Гусю, флеркена, схожого на кота, грають коти Немо і Танго.

Брі Ларсон має алергію на котів, тому її сцени за участю Гусі були зняті за допомогою маріонеток або із використанням візуальних ефектів.

Аби підготуватися до ролі Капітана Марвел, Брі Ларсон відвідала базу ВПС Нелліс і зустрілася з військовослужбовцями.

Вмикайте фільм "Марвели" онлайн на ТВ, смартфоні, планшеті та комп’ютері. Або завантажуйте у застосунку SWEET.TV і дивіться без інтернету.

SWEET.TV — онлайн-кінотеатр № 1 для шанувальників блокбастерів

Якщо ви шукаєте гарний і динамічний фільм — ви його точно знайдете на SWEET.TV. Ба більше, зможете подивитися його онлайн на зручному пристрої. Або завантажити в дорогу, щоб переглянути без інтернету. А ще всі фільми тут без реклами.

Фантастичні франшизи. Повна колекція фільмів Marvel, велика добірка DC, франшиза "Зоряні війни", "Трансформери", "Мег" тощо — це все є в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV. А нові фільми з’являються майже одразу після завершення кінотеатрального релізу.

Кримінальні та шпигунські блокбастери. "Місія неможлива", "Форсаж", "Джек Річер", "Погані хлопці" тощо. Повні збірки цих та інших франшиз можна дивитися українською у найкращій якості на SWEET.TV.

Військові та історичні історії. "Довбуш", "Снайпер. Білий ворон", "Мирний-21" — і це лише початок переліку нового українського кіно. А ще є "Оппенгеймер", "Вавилон", "Вбивці квіткової повні" та ін. фільми, що зібрали у прокаті сотні мільйонів доларів.

Тож на SWEET.TV ви обов’язково знайдете своє кіно. Українською. Без реклами. У відмінній якості.

Дивіться новинки та улюблене кіно на SWEET.TV. Гарного перегляду!