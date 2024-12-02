Тім Бертон відповів, чи зніматиме продовження фільму "Едвард Руки-ножиці" з Джонні Деппом

Про це пише Variety.

Майстер сучасного видовищного кіно Тім Бертон, який у 2024-му випустив фентезі "Бітлджус Бітлджус", що є продовженням його оригінального фільму 1988 року, під час Міжнародного кінофестивалю в Марракеші прокоментував, чи можлива поява продовження "Едварда Руки-ножиці". У драмі 1990 року головну роль виконав голлівудський актор Джонні Депп.

"Є певні фільми, продовження яких я не хочу робити. Я не хотів робити продовження, тому що це було одноразовою річчю. Я не хотів створювати продовження "Жаху перед Різдвом", тому що це теж було одноразовою річчю. Певні речі краще залишати самими по собі, і це, на мій погляд, одна з них", - поміркував він про фільм "Едвард Руки-ножиці".

Депп залишається одним із найчастіших партнерів Бертона на знімальному майданчику. Крім стрічки "Едвард Руки-ножиці", Депп і Бертон разом працювали над фільмами "Ед Вуд" (1994), "Сонна Лощина" (1999), "Труп нареченої" (2005), "Чарлі і шоколадна фабрика" (2005), "Свіні Тодд: Демон-перукар із Фліт-стріт" (2007), "Аліса в Країні Чудес" (2010) і "Похмурі тіні" (2012).

Коли Бертона запитали, чи розглядає він імовірність співпраці з Деппом, режисер відповів: "Ну, я впевнений, що буде. Я ніколи не мав відчуття, що використаю цього чи іншого актора. Зазвичай це базується на проєкті, над яким я працюю. Ось про що фільм. Це співпраця та передача ідей людям навколо вас".

"Бітлджус 2", який вийшов у вересні цього року, став хітом у кінопрокаті. Фільм став другим найбільшим вересневим дебютом усіх часів зі $110 млн у США, зрештою зібравши понад $450 млн у світовому прокаті.

Фільм отримав переважно позитивні відгуки від критиків і глядачів.

