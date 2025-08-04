Том Голланд показав перші фото зі зйомок фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день"
Британський актор Том Голланд показав кілька фотографій зі знімального майданчика четвертого фільму про Людину-павука, в якому зіграє головну роль
Знімками він поділився у себе в instagram.
Через кілька днів після того, як Sony представила новий костюм Людини-павука, а Марк Руффало був оголошений одним з акторів фільму, Том Голланд поділився світлинами зі зйомок.
На фото актор позує у своєму новому костюмі Людини-павука, стоячи на даху військового автомобіля з прикріпленим до його тіла каскадерським тросом.
"Людина-павук: Новий день 1", – підписав він допис.
фото: instagram Тома Голланда
Виробництво фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" мало розпочатися на початку серпня. Допис Голланда в соцмережах дав шанувальникам перший погляд на його новий костюм.
фото: instagram Тома Голланда
Костюм має більш класичний вигляд Людини-павука, що нагадує вбрання, які Тобі Магвайр та Ендрю Гарфілд носили у своїх фільмах.
Марк Руффало з'явиться у фільмі, знову зігравши роль Брюса Беннера/Галка. Останній раз актор з'являвся в MCU у серіалі Disney+ 2022 року "Жінка-Галк: Адвокат".
До акторського складу також приєднався Майкл Мандо (який зіграв Скорпіона у фільмі "Людина-павук: Повернення додому"). Раніше було оголошено, що Джон Бернтал також з'явиться у фільмі в ролі Карателя.
Деталі сюжету тримаються в таємниці, хоча одним із нових акторів є Седі Сінк. Режисером є Дестін Деніел Креттон, а Кріс Маккенна та Ерік Соммерс повертаються до написання сценарію. Фільм вийде в кінотеатрах 31 липня 2026 року.
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