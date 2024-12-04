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Топ-3 - документальні фільми за 2023 рік

Олена Чернінька
4 грудня, 2024 середа
16:16
Кіно документальне кіно

Наша трійка документальних фільмів за 2023 рік - про кримінальні будні автостоперів, про пекельний дитячий табір та про релігійні артефакти

Зміст

Автостопник з сокирою в руках 

Рік: 2023

Країна: США

Режисер: Колет Кемден

Цей шокуючий документальний фільм розповідає про сходження щасливого мандрівника до вірусної слави та про круте падіння, що призвело до його ув'язнення…

Пекельний табір: кошмар для підлітків 

Рік: 2023

Країна: Великобританія, США

Жанр: історичний фільм

Режисер: Ліза Вільямс

Некерованих підлітків з усієї Америки відправляють до оздоровчого табору, розташованого в суворій пустелі Юти. Умови тут жахливі, але персонал ще гірший. Батьки, які відправили своїх дітей у табір, сподівалися, що вони повернуться цілими та неушкодженими…

Артефакти віри 

Рік: 2023

Країна: США, Швейцарія

Режисер: Мелані Арчер

Актори: Девід Гервуд

Вважається, що ці скарби мають чудодійні сили, але вони завжди зберігаються під замком. Час відкрити завісу таємниці та дізнатися історію католицьких реліквій...

 

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Теги:
Відео
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Суспільство
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