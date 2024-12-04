Топ-3 - документальні фільми за 2023 рік
Наша трійка документальних фільмів за 2023 рік - про кримінальні будні автостоперів, про пекельний дитячий табір та про релігійні артефакти
Автостопник з сокирою в руках
Рік: 2023
Країна: США
Режисер: Колет Кемден
Цей шокуючий документальний фільм розповідає про сходження щасливого мандрівника до вірусної слави та про круте падіння, що призвело до його ув'язнення…
Пекельний табір: кошмар для підлітків
Рік: 2023
Країна: Великобританія, США
Жанр: історичний фільм
Режисер: Ліза Вільямс
Некерованих підлітків з усієї Америки відправляють до оздоровчого табору, розташованого в суворій пустелі Юти. Умови тут жахливі, але персонал ще гірший. Батьки, які відправили своїх дітей у табір, сподівалися, що вони повернуться цілими та неушкодженими…
Артефакти віри
Рік: 2023
Країна: США, Швейцарія
Режисер: Мелані Арчер
Актори: Девід Гервуд
Вважається, що ці скарби мають чудодійні сили, але вони завжди зберігаються під замком. Час відкрити завісу таємниці та дізнатися історію католицьких реліквій...
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