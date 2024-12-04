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Фільми про гонки за 2024 рік

Олена Чернінька
4 грудня, 2024 середа
23:59
Кіно фільми про перегони

Динамічні, швидкі, креативні та карколомні сюжети до вашої уваги

Зміст

Гонка вулицями Парижа (2024)

Кінострічка "Гонка вулицями Парижа" – бельгійсько-французький кримінальний бойовик від режисера Олів'є Шнайдера. Виробництво кінокомпанії Versus Production. 

Для сім'ї Карелла життя – це швидкість, адреналін та рев моторів. Вони – легенди у світі мотокросу, відомі не лише своєю сучасною гоночною трасою, а й неперевершеними навичками водіння. Прізвище сім'ї стало синонімом сміливих подвигів та високооктанових змагань, репутації, заробленої роками завзятої праці та перемог. Однак під блиском слави ховається сім'я, яка бореться за збереження своєї спадщини. У центрі історії опиниться Соелі (Ава Байа), колись зірка у світі мотокросу. Але все змінилося після руйнівної аварії, яка залишила емоційні шрами, позбавивши впевненості в собі та зануривши у постійне відчуття сильної тривоги…

В ролях: Ава Байа, Жалиль Леспер, Жереми Лаэрт, Тибо Эврар, Жерар Ланвен, Самир Декацца, Клементин Селарье, Селин Жоррион та інші.

Форсаж. Повний уперед! (2024) 

Кінострічка "Форсаж. Повний уперед!" – канадський бойовик від режисера Джеймса Клейтона. Виробництво кінокомпанії Play by Play Entertainment.

Після успішного здійснення зухвалого багатомільйонного пограбування, досвідчений і сумнозвісний професійний злодій виявляє, що його життя перекинулося з ніг на голову, коли його довіреного партнера зі злочину викрадають. Пограбування мало стати їх найбільшим досягненням, останньою справою, яка б забезпечила їм обом життя, але наслідки виходять з-під контролю, коли в гру вступають безжальні сторонні сили. Вирішивши врятувати свого партнера, злодій вирушає в невпинне переслідування, вистежуючи таємничих викрадачів на небезпечній території нещадного наркобарона, чия сила та жорстокість - легендарні…

У головних ролях: Лу Даймонд Філліпс, Бредлі Страйкер, Лі Мадждуб, Аліша-Марі Ахамед, Фей Рен, Філіп Грейнджер та інші.

Один швидкий рух (2024)

Кінострічка "Один швидкий рух" - американський бойовик від режисера Келлі Блац. Виробництво кінокомпанії Luber Roklin Entertainment.

Стурбований і розчарований юнак Уес (Кей Джей Апа) виходить із військової в'язниці, прагнучи залишити позаду тягар свого минулого і почати все заново. Його подорож приводить до порогу Діна (Ерік Дейн), людини, чия колишня перспективна кар'єра чемпіона гонок була зведена до випадкових змагань та підробітків. Дін тепер зосереджений на підтримці свого статусу у спорті за допомогою Абеля (Едвард Джеймс Олмос), досвідченого власника магазину мотоциклів та ветерана...

У головних ролях: Кей Джей Апа, Ерік Дейн, Майя Рефікко, Едвард Джеймс Олмос, Остін Норт, Джексон Херст та інші.

 

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Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Культура
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