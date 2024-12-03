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Топ-3 фільми про космос серед новинок 2024

Олена Чернінька
3 грудня, 2024 вiвторок
23:25
Кіно фільми про космос

Загалом, ми постаралися підібрати трійку досить різнобічну, щоб кожен глядач мав шанс знайти щось нове для себе

Зміст

Прискорення 

Фільм "Прискорення" розповідає історію космічної місії, яка має доставити перших людей до Титану. Місія стикається з непередбаченими загрозами та випробуваннями у безмежних просторах космосу. У центрі сюжету — група астронавтів, змушених боротися не лише із зовнішніми чинниками, а й зі своїми внутрішніми переживаннями та побічними ефектами від кріосну. Картина поєднує в собі напругу наукової фантастики та психологічну драму, досліджуючи питання, наскільки людина може витримати на межі виживання в умовах замкнутого простору в космосі…

В ролях: Кейсі Аффлек, Лоуренс Фішберн, Емілі Бічем, Томер Капон, Девід Морріссі, Шарлотта Ловгрен інші.

 

Космонавт

Фільм "Космонавт" оповідає про людину, чия доля пов'язана з космічними дослідженнями. Головний герой вирушає у небезпечну і, можливо, останню для нього місію, повну невідомості та смертельних загроз. Картина показує його внутрішні переживання та боротьбу із сумнівами, адже на кону стоїть не лише його життя, а й майбутнє людства. Стрічка показує як важко людині впоратися поодинці з доленосною космічною місією. Незабаром астронавту доведеться засумніватися, що він бачить на своєму космічному кораблі, адже на ньому з'являється інопланетна розумна форма життя…

У ролях: Адам Сендлер, Кері Малліґан, Пол Дано, Кунал Найар, Лена Олін, Ізабелла Росселліні та інші.

Чужий: Ромул

Фільм є продовженням культової франшизи про смертельно небезпечні ксеноморфи. Дія фільму розгортається на космічній науковій станції Ромул, де група людей стикається з загрозою, від якої нема куди втекти. У похмурій атмосфері холодного космосу героям доведеться боротися за своє життя проти практично невразливих істот…

У ролях: Кейлі Спені, Ізабела Мерсед, Девід Джонссон, Арчі Рено, Спайк Фірн, Ейлін Ву та інші.

 

Джерело

Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Культура
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