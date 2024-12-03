Топ-3 фільми про космос серед новинок 2024

Прискорення

Фільм "Прискорення" розповідає історію космічної місії, яка має доставити перших людей до Титану. Місія стикається з непередбаченими загрозами та випробуваннями у безмежних просторах космосу. У центрі сюжету — група астронавтів, змушених боротися не лише із зовнішніми чинниками, а й зі своїми внутрішніми переживаннями та побічними ефектами від кріосну. Картина поєднує в собі напругу наукової фантастики та психологічну драму, досліджуючи питання, наскільки людина може витримати на межі виживання в умовах замкнутого простору в космосі…

В ролях: Кейсі Аффлек, Лоуренс Фішберн, Емілі Бічем, Томер Капон, Девід Морріссі, Шарлотта Ловгрен інші.

Космонавт

Фільм "Космонавт" оповідає про людину, чия доля пов'язана з космічними дослідженнями. Головний герой вирушає у небезпечну і, можливо, останню для нього місію, повну невідомості та смертельних загроз. Картина показує його внутрішні переживання та боротьбу із сумнівами, адже на кону стоїть не лише його життя, а й майбутнє людства. Стрічка показує як важко людині впоратися поодинці з доленосною космічною місією. Незабаром астронавту доведеться засумніватися, що він бачить на своєму космічному кораблі, адже на ньому з'являється інопланетна розумна форма життя…

У ролях: Адам Сендлер, Кері Малліґан, Пол Дано, Кунал Найар, Лена Олін, Ізабелла Росселліні та інші.

Чужий: Ромул

Фільм є продовженням культової франшизи про смертельно небезпечні ксеноморфи. Дія фільму розгортається на космічній науковій станції Ромул, де група людей стикається з загрозою, від якої нема куди втекти. У похмурій атмосфері холодного космосу героям доведеться боротися за своє життя проти практично невразливих істот…

У ролях: Кейлі Спені, Ізабела Мерсед, Девід Джонссон, Арчі Рено, Спайк Фірн, Ейлін Ву та інші.