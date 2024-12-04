Топ-3 фільми та серіали про лікарів за 2023 рік

"Ординатор" (2018–2023)

Серіал із IMDb-рейтингом 7,8 зняв режисер Роб Корн із колегами. Драма лідирує у списку популярних медичних серіалів Ranker.

У головних ролях: Метт Зукрі ("Хороша дружина"); Емілі Ванкемп ("Бен Гур"); Маніш Дайал ("Прянощі та пристрасті").

Проєкт фокусується на останніх роках навчання молодого інтерна. Він відкриває завісу, щоб показати правду про все, що відбувається в лікарнях Америки. Variety зазначає, що серіал є напрочуд цинічним поглядом на людську природу і корпоративну охорону здоров'я…

"Материнство" (2023)

Серіал "Материнство" зняла Аманда Блу, Ребекка Гатуард та Джеймс Гріффітс. Їхній проєкт отримав на IMDb 7,6 бала.

У головних ролях: Парміндер Награ ("У твоїх мріях"); Лара Пулвер ("Місто і місто"); Ліза Макгрілліс ("Інспектор Джордж Джентлі").

Драма розповідає про трьох жінок-лікарів, які повернулися з декретної відпустки. Вони змушені поєднувати лікарську практику з доглядом за нещодавно народженими дітьми. Консервативний редакційний журнал National Word впевнений, що добре зіграний, дотепний, ненав'язливо інтелігентний, серіал стане вагомим доповненням до списку найцікавіших медичних драм…

"Доктор Чха" (2023)

Фільм зняв Кім Де Джин та Кім Джон Ук. Серіал отримав на IMDb рейтинг 7,5.

У "Докторі Чха" знялися: Ом Джон Хва ("Міс дружина"); Кім Бен Чхоль ("Дешевий магазин Чхолліма"); Мен Себін ("Клуб помсти").

Після 20 років заміжжя Чха Чон Сук згадує про лікарський диплом, що пилиться в ящику, і вирішує зняти фартух домогосподарки, щоб повернутися в професію. Її ідея дуже не подобається чоловікові, блискучому хірургу і за сумісництвом шаленому ловеласу…

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