Патріотичні фільми за 2023 рік. Наш топ-3

"Довбуш"

Кінофільм "Довбуш" від режисера Олеся Саніна розповідає про народного месника Олексу Довбуша. Мова піде про боротьбу українців за свої землю та свободу…

2 номінації на премію "Кіноколо": "Найкращий повнометражний ігровий фільм", "Найкращий актор"

Режисер: Олесь Санін

У ролях: Сергій Стрельников, Олексій Гнатовський, Агата Бузек та інші

"Відблиск"

Події кінострічки"Відблиск" розгортаються у вигаданому майбутньому, – в Україні, яка перемогла у війні. Та біда прийшла, звідки не чекали - країна стала потопати в корупції…

5 номінацій на премію "Золота дзиґа": "Найкращий фільм", "Найкраща чоловіча роль", "Найкраща операторська робота", "Найкраща робота художника-постановника", "Найкращий звук"

Режисер: Валентин Васянович

У ролях: Роман Луцький, Андрій Римарук, Станіслав Асєєв та інші

"Фортеця Маріуполь. Останній день на "Азовсталі"

Український військовий Дмитро Козацький із позивним "Орест" провів на "Азовсталі" 84 дні. За день до полону він зняв відео, яке встиг передати обʼєднанню Babylon’13. Матеріал перетворили в щемку пʼятихвилинну короткометражку…

Перемога на премії "Золота дзиґа": "Найкращий короткометражний документальний фільм"

Режисер: Дмитро Козацький