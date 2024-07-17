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Топ-4 новинок 2024 жанру трагікомедія для вас

17 липня, 2024 середа
09:34
Кіно трагікомедія

Так складно знайти баланс між трагедією та комедією. Але для справжніх творців ця ідея поєднання - реальна. Пропонуємо урізноманітнити вечір цікавезними фільмами

Зміст

ЗАПЛИВ ДОДОМУ 

SWIMMING HOME

Рік: 2024

Країна: Великобританія, Франція

Жанр: драма, комедія, трагікомедія

Режисер: Джастін Андерсон (III)

Актори: Маккензі Девіс, Крістофер Еббот, Аріана Лабед, Надін Лабакі, Фрейя Хеннан-Мілс, Міхаліс Гумас, Тзеф Монтана

Оголену незнайомку, яка плавала в басейні, запрошують залишитись на сімейний вихідний. Гостя, як вир, засмоктує всіх героїв у нове осягнення власних бажань. Але куди ці бажання приведуть?..

 

Застиг час 

SUSPENDED TIME

Оригінальна назва: Hors du temps

Рік: 2024

Країна: Франція

Жанр: драма, комедія, мелодрама, трагікомедія

Режисер: Олів'є Ассайас

Актори: Міша Леско, Венсан Макень, Ніна Д'Юрсо, Нора Амзаві

У зв'язку з пандемією COVID-19 запроваджено карантин. Кінорежисер Етьєн та його брат Поль, музичний журналіст, повернулися до будинку своїх батьків. Їх супроводжують подруги Моргана та Кароль. Все навколо постійно нагадує братам їхнє дитинство. Хоча Етьєн та Поль виросли разом, вони виявляють, що віддалилися один від одного…

 

МОЯ СІМ'Я 

TREASURE

Рік: 2024

Країна: Німеччина, Франція

Жанр: драма, комедія, трагікомедія, екранізація

Режисер: Юлія фон Хайнц

Актори: Стівен Фрай, Олена Данем, Збігнєв Замаховський, Андре Хенніке, Томаш Влосок, Венанти Носуль, Івона Бєльська, Марія Мамона, Роберт Беста, Олівер Еві, Давид Кжистечко

За романом Лілі Бретт "Надто багато чоловіків / Too Many Men".

Американська журналістка Рут, яка давно мріяла з'їздити на батьківщину батьків, пропонує батькові здійснити подорож додому. Батько всіма силами саботує поїздку, жартуючи і створюючи дорогою масу курйозних ситуацій. Рут намагається розібратися у минулому, зрозуміти себе та свою сім'ю…

 

ПАРИЗЬКИЙ РАЙ 

DEAR PARIS

Оригінальна назва: Paradis Paris

Рік: 2024

Країна: Франція

Жанр: драма, комедія, трагікомедія

Режисер: Маржан Сатрапі

Актори: Моніка Беллуччі, Россі Де Пальма, Алекс Лютц, Едуардо Норьєга, Бен Олдрідж, Андре Дюссольє, Мартіна Гарсіа, Рошді Зем, Шарлін Еман, Гвендал Марімуту, Тома Берньє, Ромео Гріалу, Шейн Вудворд, Гійом Буше , Ерік Наггар, Джо Шерідан, Шарлотта Дофен, Жюльєн Блейтраш

Що робить життя гідним того, щоб його прожити? У цих історіях, що переплітаються, життя кількох парижан перевертається з ніг на голову, коли смерть стукає в їхні двері... Самозакохана італійська оперна співачка прокидається в морзі і виявляє, що її смерть залишилася непоміченою. Британський каскадер має сумніви у своїй професії, коли його син потрапляє в аварію…

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
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