Бойовик/екшн. ТОП фільмів за 2023 рік

Джон Вік-4

2023, Бойовик

У покарання за безчинства Джона Уїка (Кіану Рівз) барон де Грамон (Білл Скарсгорд) закриває готель "Континенталь" і вбиває консьєржа Харона (Ленс Реддік). А за Віком посилають сліпого вбивцю - його колишнього напарника Каїна (Донні Йєн). Відсторонений від управління готелем Уінстон (Іен МакШейн) знаходить рішення: Джон повинен викликати барона на дуель, але для цього йому доведеться знову повернутися до кримінальної родини…

Режисер: Чад Стахелскі

Актори: Кіану Рівз, Донні Єн, Білл Скарсгорд та інші

Вбивця

2023, Бойовик

Найманець вбивця (Майкл Фассбендер) любить The Smiths, цинічно розмірковує про життя і дуже трепетно ​​ставиться до своєї роботи. Але прикрий промах ставить під загрозу його життя і до того ж підштовхує поставити екзистенційне питання: чи таке воно гарне, як йому хочеться думати?..

Режисер: Девід Фінчер

Актори: Майкл Фассбендер, Тільда ​​Суінтон та інші

Німа лють

2023, Бойовик

Чоловік на прізвище Годлок (Юель Кіннаман) внаслідок кривавих розбирань латиноамериканських банд втрачає маленького сина і можливість говорити: один з покидьків стріляє йому в горло і пошкоджує голосові зв'язки. Його дружина (Каталіна Сандіно Морено) хоче залишити трагедію в минулому, але Годлок застряє у власній травмі. Він бачить перед собою лише один шлях – і це шлях помсти…

Режисер: Джон Ву

Актори: Юель Кіннаман, Каталіна Сандіно Морено та інші

Перекладач

2023, Бойовик

Березень 2018, Афганістан. Внаслідок теракту гине перекладач, який працює із сержантом армії США Джоном Кінлі (Джейк Джилленхол), тому йому доводиться взяти іншого — Ахмеда (Дар Салім), який колись мав справи з "Талібаном". Не одразу, але Кінлі та Ахмед знаходять спільну мову, а коли їх взвод потрапляє в пастку, вибратися вдається тільки цим двом. Ахмеду доводиться буквально тягнути на собі американця, але це лише початок…

Режисер: Гай Річі

Актори: Джейк Джилленхол, Александер Людвіг та інші

Нестримні-4

2023, Бойовик

У гонитві за черговим супертерористом (Іко Ювайс) загін "Нестримних" втрачає свого беззмінного лідера Барні Росса (Сільвестр Сталлоне), а Лі Крістмас (Джейсон Стетем) у марних спробах його врятувати провалює завдання і його усувають. У загін набирають молодняка, який наступної ж місії потрапляє у засідку. Виручати товаришів доведеться все тому ж Крістмасу, але навіть йому не впоратися поодинці…

Режисер: Скотт У

Актори: Меган Фокс, Джейсон Стетем, Сільвестр Сталоне та інші