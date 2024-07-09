Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Топ-5 фільмів про фантастику за 2023 рік

Топ-5 фільмів про фантастику за 2023 рік

9 липня, 2024 вiвторок
18:40
Кіно фантастика

Бажаємо гарного вечора за переглядом фільму із нашої п’ятірки кінострічок у жанрі - фантастика

Зміст

Вартові Галактики. Частина 3

2023, Бойовик, фантастика

Щойно Вартові Галактики налагоджують мирний побут на станції "Забуття", як де не взявся з'являється бронзова надлюдина (Вілл Полтер), яка важко ранить Ракету. Вилікувати його заважає вбудований у тіло чіп, що належить компанії "Оргокорп". Щоб урятувати друга Вартовим доведеться зустрітися з її головою — Вищим Еволюціонером (Чуквуді Івуджі) — і відкрити похмурі таємниці минулого антропоморфного єнота…

Режисер: Джеймс Ганн

Актори: Кріс Пратт, Зої Салдана, Дейв Баутіста та інші

 

Творець

2023, Трагікомедія, фантастика

У майбутньому в центрі Лос-Анджелеса вибухає атомна бомба. Західний світ на чолі зі США звинувачує в усьому штучний інтелект і оголошує машинам непримиренну війну, тоді як країни Південно-Східної Азії намагаються знайти шлях гармонійного співіснування з роботами. Працюючи в Новій Азії під прикриттям агент США Джошуа Тейлор (Джон Девід Вашингтон) втрачає на завданні вагітну дружину, після чого кидає службу. Однак через кілька років його знову вербують на завдання, пообіцявши за допомогу в знищенні нової азійської суперзброї зустріч із дружиною, яка, можливо, все ще жива…

Режисер: Гарет Едвардс

Актори: Еллісон Дженні, Джемма Чанта інші

 

Бунтівний Місяць, частина 1: Дитя вогню

2023, Бойовик, фантастика

На околицю Галактики прилітають солдати Імперіуму, щоб для потреб армії вилучити весь урожай селян мирного місяця Вельдт. Але на свою біду вони не знають, що серед цих фермерів живе колишня воїнка Імперіума Кора (Софія Бутелла). Спочатку вона не хоче втручатися, але коли бачить, що імперські солдати намагаються зґвалтувати місцеву дівчину, то вбиває їх усіх. А потім разом із фермером Гуннаром (Міхіл Хейсман) вирушає у великий світ, щоб найняти найманців, які разом із нею змогли б захистити село…

Режисер: Зак Снайдер

Актори: Джена Мелоун, Софія Бутелла, Чарлі Ханнам та інші

 

Підземелля та дракони: Честь серед злодіїв

2023, Бойовик, фантастика

Бард та трохи грабіжник Едгін Дарвіс (Кріс Пайн) на пару з бойовою подругою Хельгою (Мішель Родрігес) втікають із в'язниці. Насамперед вони вирушають відвідати прийомну дочку Едгіна — Кіру (Хлоя Колман), яку взяв під опіку їхній колишній спільник Фордж (Х'ю Грант). Ось тільки той за кілька років сильно змінився: став лордом замку, де займається якоюсь окультною дичиною під керівництвом таємничої чаклунки. Щоб перемогти його та повернути дівчинку, доведеться зрубати чимало голів та вкрасти солідну колекцію магічних артефактів!..

Режисер: Джон Френсіс Дейлі

Актори: Мішель Родрігес, Кріс Пайн та інші

 

Голодні ігри: Балада про зміїв та співочих птахів

2023, Бойовик, фантастика

До того як спалахнуло полум'я революції і заспівала сойка-пересмішниця в Панемі жив був хлопець Коріолан Сноу (Том Бліт) із зубожілого аристократичного роду, якому випав шанс стати ментором трибутки 12-го Дистрикту Люсі Грей Берд (Рейчел Зеглер) - Реаліті-шоу про ігри на виживання. Коріолан майже відразу ж закохався в Люсі, допоміг їй перемогти і жити б їм щасливо в лісі, проте амбіції юнака сягали набагато ширше…

Режисер: Френсіс Лоренс

Актори: Декстер Сол Анселл, Роза Гоцлер, Том Бліт та інші

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
Святослав Вакарчук
9 липня, 2024 вiвторок
У пресслужбі "Океану Ельзи" прокоментували інформацію про "демобілізацію" Вакарчука
Еммануель Макрон
9 липня, 2024 вiвторок
Посольство Франції заперечило факт нібито заяви Макрона, що дві країни НАТО опираються вступу України
НАТО, Єнс Столтенберг
8 липня, 2024 понедiлок
"Столтенберг ніколи не хотів миру. Він хоче більше відмивання грошей НАТО": фейки світових ЗМІ за 8 липня
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.52
    Купівля 40.52
    Продаж 41.03
  • EUR
    Купівля 43.79
    Продаж 44.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
10 липня
18:22
Росіяни розстріляли двох беззбройних українських військових біля Роботиного Запорізької області
18:22
Джон Кірбі
"Не хочемо ескалації": Кірбі прокоментував можливість збиття Польщею ракет РФ над Україною
18:18
Україна підписала безпекову угоду з Люксембургом: що передбачає документ
18:16
електроенергія, графіки відключень
Три та чотири черги: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 11 липня
18:00
OPINION
Володимир Ар'єв
У Путіна немає межі зла
17:55
генератор
Відстань, розетки, відключення мережі: Держенергонагляд розповів, як користуватися генераторами електрики
17:54
спека
Як уникнути теплового удару та що робити, коли він стався: поради МОЗ
17:49
окупанти, орки
Росіяни за допомогою фільтраційних таборів намагаються завадити мешканцям ТОТ евакуюватися, – Луганська ОВА
17:32
Костянтин Жеваго
ВАКС обрав запобіжний захід Жеваго. Це відбулось без участі підприємця, - адвокати
17:17
Від початку доби на фронті відбулося 92 боєзіткнення, найбільше ворог штурмує на Покровському напрямку
17:09
повістка
ТЦК зможуть формувати повістки за даними з реєстру "Оберіг" і затверджувати електронним підписом
17:06
Еліна Світоліна, Вімблдон, теніс
Світоліна програла казахстанці Рибакіній у чвертьфіналі Вімблдону
17:05
ракета Х-101
Російська ракета Х-101, яка поцілила в Охматдит, містила західні компоненти, - FT
16:58
Ексклюзив
Удар РФ по Охматдиту: завідувачка підрозділу медзакладу повідомила, що стан усіх дітей стабілізовано
16:55
F-16 уже на шляху до України: Блінкен сказав, коли винищувачі почнуть бойові чергування
16:53
Ембер Герд та Джонні Депп
Найнятий Ембер Герд приватний детектив видав книжку про пошук компромату на Джонні Деппа
16:47
Володимир Зеленський
Санкції проти РФ та підтримка України: Зеленський анонсував 2 нові безпекові угоди
16:30
Підпалила авто нацгвардійця та готувала диверсії проти ТЦК: затримано агентку РФ
16:26
обстріл, Херсонська область
Росіяни обстріляли село Інгулець на Херсонщині: вбили чоловіка на власному подвір'ї
16:20
Ексклюзив
Роман Червінський, суд
Наступні судові засідання по справі Червінського будуть закритими, - активіст Завражний
16:13
Nemo, Євробачення-2024
Ультраконсервативна партія Швейцарії пропонує референдум проти проведення Євробачення-2025
16:09
У Дніпрі чоловіка, який зґвалтував і вбив 11-річну дівчинку, засудили до довічного
16:01
ракета
РФ атакувала Вознесенськ на Миколаївщині, є поранені
16:00
діти, злочини росії
На Херсонщині з окупації вдалося повернути 7 дітей та їхні родини
16:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
"Супермами з СТБ" схиляють Україну до капітуляції. Чому інстаблогеркам краще закрити рота?
15:53
прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере
Норвегія передасть Україні 6 винищувачів F-16, перші поставки планують до кінця року
15:40
спека у Європі
Місцями +40°С і спекотніше: прогноз погоди від Наталки Діденко на 11 липня
15:37
Ексклюзив
Patriot
Якщо обіцяним ППО ми не просто захищатимемося, а ще й атакуватимемо, то це дійсно буде поворот, - військовий аналітик Ступак
15:37
У Національному музеї історії України погасили марку "Скарби Криму. Повернення"
15:34
У Львові попрощалися з лікаркою Світланою Лукʼянчик, убитою ударом РФ по Охматдиту
15:00
"Гладіатор ІІ"
Зʼявився перший трейлер "Гладіатора II" Рідлі Скота з Полом Мескалем та Педро Паскалем
14:54
Вірджіл Ван Дейк та Гаррі Кейн (праворуч), Нідерланди - Англія, Євро-2024
Нідерланди - Англія: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2024
14:47
Джорджія Мелоні
Італія збільшить допомогу Україні до €1,7 млрд
14:25
Чорноморський флот РФ
Розвідка Британії підтвердила, що з початку війни Україна пошкодила або знищила 26 кораблів чорноморського флоту РФ
14:23
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:17
Російські військові
За 2 місяці наступу на Харківщині росіяни втратили 9448 осіб пораненими й вбитими, - ОТУ "Харків"
14:12
У Вашингтоні підтвердили, що НАТО надасть Україні 40 млрд євро протягом 2025 року
14:04
OPINION
Сергій Громенко, історик. Фото Локальна історія
Необмежені слова підтримки та обмежена військова допомога
14:03
Віктор Орбан
Орбан на саміті НАТО попросив Ердогана підтримати його "миротворчу місію"
13:53
білоруські військові
У Китаї пояснили, навіщо проводять військові навчання з Білоруссю поблизу кордонів України та Польщі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV