Топ-5 фільмів про фантастику за 2023 рік

Вартові Галактики. Частина 3

2023, Бойовик, фантастика

Щойно Вартові Галактики налагоджують мирний побут на станції "Забуття", як де не взявся з'являється бронзова надлюдина (Вілл Полтер), яка важко ранить Ракету. Вилікувати його заважає вбудований у тіло чіп, що належить компанії "Оргокорп". Щоб урятувати друга Вартовим доведеться зустрітися з її головою — Вищим Еволюціонером (Чуквуді Івуджі) — і відкрити похмурі таємниці минулого антропоморфного єнота…

Режисер: Джеймс Ганн

Актори: Кріс Пратт, Зої Салдана, Дейв Баутіста та інші

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2023, Трагікомедія, фантастика

У майбутньому в центрі Лос-Анджелеса вибухає атомна бомба. Західний світ на чолі зі США звинувачує в усьому штучний інтелект і оголошує машинам непримиренну війну, тоді як країни Південно-Східної Азії намагаються знайти шлях гармонійного співіснування з роботами. Працюючи в Новій Азії під прикриттям агент США Джошуа Тейлор (Джон Девід Вашингтон) втрачає на завданні вагітну дружину, після чого кидає службу. Однак через кілька років його знову вербують на завдання, пообіцявши за допомогу в знищенні нової азійської суперзброї зустріч із дружиною, яка, можливо, все ще жива…

Режисер: Гарет Едвардс

Актори: Еллісон Дженні, Джемма Чанта інші

Бунтівний Місяць, частина 1: Дитя вогню

2023, Бойовик, фантастика

На околицю Галактики прилітають солдати Імперіуму, щоб для потреб армії вилучити весь урожай селян мирного місяця Вельдт. Але на свою біду вони не знають, що серед цих фермерів живе колишня воїнка Імперіума Кора (Софія Бутелла). Спочатку вона не хоче втручатися, але коли бачить, що імперські солдати намагаються зґвалтувати місцеву дівчину, то вбиває їх усіх. А потім разом із фермером Гуннаром (Міхіл Хейсман) вирушає у великий світ, щоб найняти найманців, які разом із нею змогли б захистити село…

Режисер: Зак Снайдер

Актори: Джена Мелоун, Софія Бутелла, Чарлі Ханнам та інші

Підземелля та дракони: Честь серед злодіїв

2023, Бойовик, фантастика

Бард та трохи грабіжник Едгін Дарвіс (Кріс Пайн) на пару з бойовою подругою Хельгою (Мішель Родрігес) втікають із в'язниці. Насамперед вони вирушають відвідати прийомну дочку Едгіна — Кіру (Хлоя Колман), яку взяв під опіку їхній колишній спільник Фордж (Х'ю Грант). Ось тільки той за кілька років сильно змінився: став лордом замку, де займається якоюсь окультною дичиною під керівництвом таємничої чаклунки. Щоб перемогти його та повернути дівчинку, доведеться зрубати чимало голів та вкрасти солідну колекцію магічних артефактів!..

Режисер: Джон Френсіс Дейлі

Актори: Мішель Родрігес, Кріс Пайн та інші

Голодні ігри: Балада про зміїв та співочих птахів

2023, Бойовик, фантастика

До того як спалахнуло полум'я революції і заспівала сойка-пересмішниця в Панемі жив був хлопець Коріолан Сноу (Том Бліт) із зубожілого аристократичного роду, якому випав шанс стати ментором трибутки 12-го Дистрикту Люсі Грей Берд (Рейчел Зеглер) - Реаліті-шоу про ігри на виживання. Коріолан майже відразу ж закохався в Люсі, допоміг їй перемогти і жити б їм щасливо в лісі, проте амбіції юнака сягали набагато ширше…

Режисер: Френсіс Лоренс

Актори: Декстер Сол Анселл, Роза Гоцлер, Том Бліт та інші