Голлівуд за 2023 рік: ТОП-5 фільмів виробництва США
Цей список пропонує різноманітні стрічки, які обов'язково залишать у вас незабутнє враження. Сьогодні ми розповімо про найкращі американські фільми 2023 року, які сильно виділяються на тлі інших
Оппенгеймер
(Oppenheimer)
Режисер: Крістофер Нолан
Актори: Кілліан Мерфі, Гарі Олдман, Метт Деймон, Джош Гарнетт, Роберт Дауні мол.
Жанр: драма, біографія, історія
Детальна біографія фізика Дж. Роберта Оппенгеймера, який стояв біля джерел Манхеттенського проєкту – секретної програми США з розробки ядерної зброї, що здійснювалася в період Другої світової війни.
Дюна 2
(Dune: Part Two)
Режисер: Дені Вільньов
Актори: Тімоті Шаламе, Хав'єр Бардем, Джош Бролін, Дейв Батіста та Леа Сейду
Жанр: фантастика, бойовик, драма, пригоди
Продовження фантастичного американського бойовика 2023 року, заснованого на другій частині однойменної книги Френка Герберта – найбільшого космічного епосу про протистояння дому Атрейдесів та дому Харконненів на пісках планети Арракіс.
Джон Вік 4
(John Wick: Chapter 4)
Режисер: Чад Стахелскі
Актори: Кіану Рівз, Донні Єн, Білл Скарсгард та Скотт Едкінс
Жанр: бойовик, трилер, кримінал
Четверта частина однієї з головних франшиз американських кінобойовиків про виживання колишнього найманого вбивці Баби Яги.
Приречений бути в бігах до кінця свого життя завдяки значній нагороді за свою голову від Високого столу, смертоносний вбивця Джон Вік приступає до самогубної місії, щоб вирішити свою долю після безжальної бійні з попередньої частини.
Вбивці квіткового місяця
(Killers of the Flower Moon)
Режисер: Мартін Скорсезе
Актори: Леонардо ДіКапріо, Роберт Де Ніро, Брендан Фрейзер та Джессі Племонс
Жанр: трилер, драма, кримінал, детектив, вестерн, історія
У 20-х роках минулого століття на півночі Оклахоми відбуваються кілька жахливих вбивств членів племені осейджів – найсильнішого та найвпливовішого індійського народу, який багато сотень років проживав на території сучасних штатів США. Загадкові обставини цих злочинів залучили найкращих представників ФБР.
Індіана Джонс і годинник долі
(Indiana Jones and the Dial of Destiny)
Режисер: Джеймс Менголд
Актори: Харрісон Форд, Мадс Міккельсен, Антоніо Бандерас, Фібі Уоллер-Брідж
Жанр: бойовик, пригоди
Вже літній Індіана Джонс працює професором коледжу. Повернення таємничої хрещениці Хелени змушує його відкласти свій лекційний піджак і знову відкрити скриньку з археологічним обмундируванням, батогом і знаменитим фетровим капелюхом.
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