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Голлівуд за 2023 рік: ТОП-5 фільмів виробництва США

4 квітня, 2024 четвер
19:00
Кіно кіно

Цей список пропонує різноманітні стрічки, які обов'язково залишать у вас незабутнє враження. Сьогодні ми розповімо про найкращі американські фільми 2023 року, які сильно виділяються на тлі інших

Оппенгеймер

(Oppenheimer)

Режисер: Крістофер Нолан

Актори: Кілліан Мерфі, Гарі Олдман, Метт Деймон, Джош Гарнетт, Роберт Дауні мол.

Жанр: драма, біографія, історія

Детальна біографія фізика Дж. Роберта Оппенгеймера, який стояв біля джерел Манхеттенського проєкту – секретної програми США з розробки ядерної зброї, що здійснювалася в період Другої світової війни.

 

Дюна 2

(Dune: Part Two)

Режисер: Дені Вільньов

Актори: Тімоті Шаламе, Хав'єр Бардем, Джош Бролін, Дейв Батіста та Леа Сейду

Жанр: фантастика, бойовик, драма, пригоди

Продовження фантастичного американського бойовика 2023 року, заснованого на другій частині однойменної книги Френка Герберта – найбільшого космічного епосу про протистояння дому Атрейдесів та дому Харконненів на пісках планети Арракіс.

 

Джон Вік 4

(John Wick: Chapter 4)

Режисер: Чад Стахелскі

Актори: Кіану Рівз, Донні Єн, Білл Скарсгард та Скотт Едкінс

Жанр: бойовик, трилер, кримінал

Четверта частина однієї з головних франшиз американських кінобойовиків про виживання колишнього найманого вбивці Баби Яги.

Приречений бути в бігах до кінця свого життя завдяки значній нагороді за свою голову від Високого столу, смертоносний вбивця Джон Вік приступає до самогубної місії, щоб вирішити свою долю після безжальної бійні з попередньої частини.

 

Вбивці квіткового місяця

(Killers of the Flower Moon)

Режисер: Мартін Скорсезе

Актори: Леонардо ДіКапріо, Роберт Де Ніро, Брендан Фрейзер та Джессі Племонс

Жанр: трилер, драма, кримінал, детектив, вестерн, історія

У 20-х роках минулого століття на півночі Оклахоми відбуваються кілька жахливих вбивств членів племені осейджів – найсильнішого та найвпливовішого індійського народу, який багато сотень років проживав на території сучасних штатів США. Загадкові обставини цих злочинів залучили найкращих представників ФБР.

 

Індіана Джонс і годинник долі

(Indiana Jones and the Dial of Destiny)

Режисер: Джеймс Менголд

Актори: Харрісон Форд, Мадс Міккельсен, Антоніо Бандерас, Фібі Уоллер-Брідж

Жанр: бойовик, пригоди

Вже літній Індіана Джонс працює професором коледжу. Повернення таємничої хрещениці Хелени змушує його відкласти свій лекційний піджак і знову відкрити скриньку з археологічним обмундируванням, батогом і знаменитим фетровим капелюхом.


 
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