Топ-5 фільмів з Бренданом Глісоном

"Генерал" (1998)

Енергійна розповідь про кримінального авторитета, який справді існував, - Мартіна Кехілла, найвідомішого злочинця в ірландській історії. У стрічці класика Джона Бурмена ("Порятунок") провідна партія дісталася Брендану Глісону, схожому на Кехілла як дві краплі води. В юності Мартін попався на місці злочину - на крадіжці зі зломом і надовго сів. А коли знову опинився на волі, взявся граціозно обносити будинки багатіїв під музику Вана Моррісона і грабувати банки, хвацько тікаючи від переслідувачів на байку. У результаті Кехілл очолив ціле бандитське угруповання, але в 1994-му його шлях до вершин злочинного світу обірвали випущені в упор кулі "Магнуму"…

"Залягти на дно у Брюгзі" (2007)

Повнометражний режисерський дебют Мартіна МакДони, який миттю став культовим і з роками нітрохи не втратив своєї похмурої чарівності. Після сумного інциденту на черговому замовленні кілери Кен (Брендан Глісон) та Рей (Колін Фаррелл) вирушають із Лондона до бельгійського Брюгге – на заслання, по суті. Відсидітися, перепочити, а заразом краєвидами та пивком насолодитися. Рей вважає Брюгге тією ще діркою. А врівноважений Кен чесно намагається вжитися в шкіру туриста і з задоволенням катається на човнику мальовничими каналами. Не підозрюючи, що стара з косою вже крадеться за ними по п'ятах…

"Назустріч шторму" (2009)

Ролі великих політиків – виклик для будь-якого артиста. Причому старання зірок не завжди допомагають урятувати фільм. "Буша" Олівера Стоуна, наприклад, без сліз і не згадаєш, хоч одіозний президент із Джоша Броліна вийшов цілком автентичний. А ось "Темні часи" Джо Райта – не лише потужна драма, а й чудовий майстер-клас Гарі Олдмана, який завоював перший (і, мабуть, останній) "Оскар" за роль Вінстона Черчилля. Знята для HBO стрічка "Назустріч шторму", знову ж таки про Черчилля, у народі менш популярна, але перформанс Брендана Глісона тут вдався на славу…

"Ірландець" (2011)

Блиснувши під керівництвом Мартіна МакДони, Брендан Глісон перекинувся до його старшого брата Джона Майкла. Його дебют "Одного разу в Ірландії" – трохи менш культове кіно, ніж "Залягти на дно в Брюгге", і однозначно швидше драма, ніж комедія, хоча абсурду з неполіткоректними жартами тут теж надміру…

Глісонівський сержант Джеррі Бойл – "скромний сільський ніхто", як він сам себе називає, – саркастичний коп з ірландської глушини. У розпал розслідування він може легко взяти вихідний і зняти повій, стягнути в жертви автокатастрофи таблетки й одразу ними закинутися або просто злиняти в паб…

"Голгофа" (2013)

Другий спільний проєкт Брендана Глісона та Джона Майкла МакДони. "Голгофа" відкривається великим планом задумливого Глісона в образі священника, отця Джеймса, до якого стоїть на сповідь черговий парафіянин. І розповідає несамовиту історію про те, як у дитинстві його зґвалтував інший служитель церкви. А потім обіцяє вбити батька Джеймса наступної неділі, щоб усіх шокувати. Особи парафіянина ми не бачимо, але священник знає, з ким має справу. Ось тільки викрити його не може – через таємницю сповіді…