П'ятірка головних фільмів за участі Емми Вотсон

Гаррі Поттер та філософський камінь

Harry Potter and the Sorcerer's Stone

США, Великобританія, 2001 рік

Фантазії, пригоди, сімейний фільм

IMDb: 7,6

Маленький сирота на ім'я Гаррі Поттер — не більше, ніж тягар для своїх родичів. Але свого одинадцятого дня народження хлопчик дізнається, що він чарівник. Тепер Гаррі має стати учнем школи магії Хогвартс, знайти друзів і ворогів, а також опинитися в центрі виру подій.

Гаррі Поттер став унікальним досвідом для Емми: не кожному акторові доводиться грати одного і того ж персонажа протягом 10 років. Роль Герміони не тільки в один момент перевернула життя Емми Вотсон, перетворивши нікому не відому дівчинку на найоплачуванішу молоду актрису, а й назавжди залишилася в серцях тих, хто всією душею любить всесвіт Роулінг…

Добре бути тихонею

The Perks of Being a Wallflower

США, 2012 рік

Драма, мелодрама

IMDb: 8,0

Фільм, поставлений Стівеном Чбоскі за власним однойменним романом, розповідає історію сором'язливого старшокласника Чарлі (Логан Лерман). Після втрати близьких людей хлопчик страждає від депресії та почуття провини. Але життя налагоджується, коли Чарлі знайомиться з Патріком (Езра Міллер) та його зведеною сестрою Сем (Емма Вотсон). Поступово він дорослішає і знову вчиться спілкуватися і любити…

Елітне суспільство

The Bling Ring

США, Великобританія, Японія, Німеччина, Франція, 2013 року

Кримінальна драма

IMDb: 5,6

Головний герой Марк - новенький в одній зі шкіл Лос-Анджелеса. Однокласники не горять бажанням з ним дружити, але хлопчик таки знаходить спільну мову з симпатичною Ребекою. Щоправда, у нової подруги Марка є одне дивне хобі - вона любить тягати чужі речі з автомобілів…

Ной

Noah

США, 2014 рік

Пеплум, фантазія, драма, фільм-катастрофа

IMDb: 5,8

Фільм-роздум режисера Даррена Аронофскі на свій лад розповідає біблійну історію про Всесвітній потоп. Одного разу праведнику Ною (Рассел Кроу) приходить апокаліптичне бачення: Бог хоче послати на Землю потоп і знищити людство на покарання за гріхи. І тоді Ной будує величезний корабель…

Затемнення

Regression

Іспанія, Канада, США, 2015 року

Трилер

IMDb: 5,7

Детектив Брюс Кеннер (Ітан Хоук) розслідує справу Джона Грея, якого звинувачує у зґвалтуванні 17-річна дочка Анджела (Емма Вотсон). Однак Джон хоч і взяв провину на себе, не пам'ятає, що сталося насправді. Тому професор Кеннет Рейнс (Девід Тьюліс) береться відновити справжні спогади обвинуваченого за допомогою нової методики…